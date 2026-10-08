KPN heeft een héél grote update – en dat merken gebruikers direct

Kijk je televisie via KPN? Dan moet je even opletten. KPN heeft een flinke update uitgebracht voor zijn twee nieuwste tv-kastjes!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

KPN maakt televisiekijken makkelijker

KPN heeft nieuwe software uitgebracht voor de TV+ Box en TV+ Soundbox. Het gaat om versie 1.240.4, die tussen 1 en 6 oktober werd uitgerold. De update verandert vooral hoe het menu eruitziet en hoe je de tv-kastjes bedient.

Een van de opvallendste veranderingen zie je meteen wanneer je de televisie aanzet. Het startscherm is namelijk een stuk rustiger geworden. Het grote vlak bovenaan, waarin KPN programma’s uitlicht, verschijnt niet meer automatisch bij ieder onderdeel. Daardoor blijft er meer ruimte over voor films, series en programma’s.

Ook de rij ‘Verder Kijken’ is aangepakt. Apps van andere aanbieders mogen hier voortaan maximaal vijf titels laten zien. Zo wordt het overzicht wat minder vol.

Eén druk op de knop is genoeg

Ook tijdens het televisiekijken merk je verschil. Heb je een programma op pauze gezet? Dan hoef je alleen nog maar op de OK-knop van je afstandsbediening te drukken om verder te kijken. Daarnaast heeft KPN het kinderslot aangepast. Je kunt dit voortaan checken met een code die je via sms ontvangt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maar niet alle verbeteringen zijn direct zichtbaar. KPN heeft ook wat fouten opgelost. Zo werkt TalkBack, een functie die teksten op het scherm voorleest, weer bij het onderdeel Entertainment. Ook zijn de ontbrekende beschrijvingen bij opgenomen programma’s weer terug.

Tot slot heeft KPN een probleem bij het opstarten aangepakt. Wanneer de TV+ Box geen verbinding krijgt met een bepaalde speler, probeert het kastje voortaan automatisch een andere verbinding. Hierdoor moet worden voorkomen dat het apparaat tijdens het opstarten blijft hangen.

De update is inmiddels uitgerold. Heb je softwareversie 1.240.4 nog niet ontvangen? Dan kun je de update zelf starten via het instellingenmenu van je tv-kastje.

Schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief! Dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws en meer!