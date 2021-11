‘Mixed reality-bril van Apple komt begin 2022’

Hij komt eraan: volgens de laatste geruchten komt Apple volgend jaar met een mixed reality-bril. Deze bril heeft ondersteuning voor virtual reality en augmented reality.

Mixed reality-bril van Apple

Dit is niet de eerste keer dat er geruchten van deze ‘mixed reality-bril’ van Apple opduiken. Maar nu lijkt er daadwerkelijk schot in te zitten, dat blijkt uit de recente nieuwsbrief van Mark Gurman. Daarin zegt hij dat Apple volgend jaar een eigen mixed reality-device gaat uitbrengen.

Gurman vertelt verder dat er een pittig prijskaartje aan de bril hangt. Daarnaast ging hij in op de vraag of de bril voor gaming of voor andere zaken gebruikt gaat worden. Hij zei daarop dat ‘Apple een mixed reality-ervaring wil aanbieden die ook gebruikt kan worden voor virtual reality-games’.

Aan het eind van de nieuwsbrief tilt Gurman nog een klein tipje van de sluier op, want hij zegt dat Apple in de toekomst een echte augumented reality-bril gaat uitbrengen. Dit zit schijnbaar ook in de toekomstplannen van Tim Cook, want hij zei dat hij vol spanning uitziet naar een toekomst met augmented reality.

Geen mixed reality-bril zonder iPhone

Volgens een eerder gerucht werkt Apples langverwachte AR/VR-bril alleen als je een iPhone hebt. De bril werkt hierdoor vergelijkbaar met de Apple Watch, want Apples slimme horloge heeft voor veel zaken ook de iPhone nog nodig.

Hoewel er dus een iPhone nodig is om het maximale uit de headset te halen, is het mogelijk dat Apple een soort ‘standalone-modus’ inbouwt. Hierdoor kan je een toch met een beperkt aantal functies aan de slag zonder actieve iPhone-verbinding. Dat komt omdat de AR/VR-bril naar verwachting een cpu en gpu aan boord heeft.

