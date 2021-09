‘Apples AR/VR-bril moet verbonden zijn met iPhone om te werken’

Er gaan al jaren geruchten rond over een AR/VR-bril van Apple, in de wandelgangen ook wel Apple Glass genoemd. Volgens een nieuw gerucht werkt de bril alleen in combinatie met een iPhone, net zoals de Apple Watch.

Lees verder na de advertentie.

Zonder iPhone geen AR/VR-ervaring van Apple

Volgens een nieuw gerucht van The Information werkt Apples langverwachte AR/VR-bril alleen als gebruikers ook een iPhone hebben. De bril werkt hierdoor vergelijkbaar met de Apple Watch – Apples slimme horloge dat zonder iPhone ook in een tikkend kasplantje verandert.

Hoewel er dus een iPhone nodig is om het maximale uit de headset te halen, is het mogelijk dat Apple een ‘standalone-modus’ inbouwt. Hierdoor kunnen gebruikers een gelimiteerd aantal functies zonder actieve iPhone-verbinding evengoed gebruiken. Dat komt omdat de AR/VR-bril naar verwachting gewoon een cpu en gpu aan boord heeft.

De iPhone voert volgens de bron de meeste zware taken uit die nodig zijn om de AR/VR-bril te laten werken. De 5 nanometer-chip in de bril zelf wordt veel minder krachtig dan de bekende A-chip van de iPhone. Zo krijgt de chip geen Neural Engine aan boord en zullen ook machine learning en AI niet van partij zijn.

De cpu is daarentegen geoptimaliseerd voor draadloze gegevensoverdracht. Ook het comprimeren en decomprimeren van video is een belangrijke taak van de chip. Doordat het geen volwaardige processor is, kunnen we een relatief lange accuduur verwachten.

Wanneer gaat de AR/VR-bril van Apple eindelijk het licht zien?

Het vertrouwde TSMC produceert de chips voor de headset. Massaproductie zou nog minstens een jaar duren. De eerste AR/VR-headset kan in theorie al in 2022 worden uitgebracht, maar de lancering kan ook pas in 2023 of 2024 plaatsvinden. Apple kondigt nieuwe producten doorgaans pas aan als het bedrijf er helemaal zeker van is dat de technologie ‘perfect’ is.

Apple komt volgens MacRumors ook nog met meerdere modellen van de AR/VR-bril. De website schrijft dat Apple ergens in 2023 met een slank en klein model van headset komt.

→ Lees verder: Apple Glass: 6 verwachtingen voor Apples eerste slimme bril

Meer Apple-nieuws: