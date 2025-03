Microsoft stopt na 14 jaar met videochatdienst Skype: dit is waarom

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het op 5 mei na 14 jaar stopt met de ooit zo populaire videochatdienst Skype. Dit is er aan de hand.

Microsoft stopt met Skype

Microsoft nam Skype in 2011 over voor maar liefst 8,5 miljard dollar. Op zijn hoogtepunt had Skype meer dan 300 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en stond de naam ‘Skype’ synoniem voor spraak- en videogesprekken via internet. De dienst werd de afgelopen jaren echter steeds minder relevant en het aantal actieve gebruikers zakte naar ongeveer 36 miljoen in 2023. Tegelijkertijd wonnen concurrenten zoals Zoom, WhatsApp en Microsofts eigen Teams steeds meer aan populariteit.

Teams is inmiddels uitgegroeid tot 320 miljoen maandelijkse gebruikers en overtreft daarmee ruimschoots het aantal Skype-gebruikers dater nog over is. Dat Microsoft Skype stopt, is blijkbaar onderdeel van een breder plan om kunstmatige intelligentie-functies prioriteit te geven binnen Teams. Werknemers die momenteel aan Skype werken, zullen dan ook worden overgeplaatst naar andere projecten en worden zodoende niet ontslagen.

VoIP-technologie

Skype speelde een belangrijke rol in de popularisering van VoIP-technologie (Voice over Internet Protocol), waardoor bedrijven en particulieren met minimale kosten wereldwijd verbinding konden maken. Het was tegelijkertijd een vroege testomgeving voor AI-gestuurde realtime vertaling, een functie die Microsoft liet zien in een uitgebreide demonstratie in 2014.

Er zijn allerlei oorzaken die ervoor zorgden dat Skype uiteindelijk steeds meer verouderd raakte. Onder andere de vele wijzigingen in de gebruikersinterface, betrouwbaarheidsproblemen, ondoordachte sociale media-achtige functies en de geleidelijke verschuiving naar het bedrijfsleven. Maar vooral ook het onvermogen om nieuwere concurrenten bij te houden, vooral tijdens de COVID-19 pandemie, leidden ertoe dat Skype nu verouderd is en ook daadwerkelijk stopt.

Nu Skype stopt en Microsoft het afsluitingsproces afrondt, hebben bestaande Skype-gebruikers tot 5 mei aanstaande de tijd om hun gegevens en contactpersonen te migreren naar Teams, of om naar alternatieve oplossingen te zoeken.