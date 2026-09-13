Apple maakt de Apple Watch Series 12 stiekem duurder: dit zijn de prijzen

Ben je van plan om de nieuwe Apple Watch te halen? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple heeft de prijzen van de Apple Watch Series 12 stiekem duurder gemaakt.
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Apple Watch Series 12 prijzen
De Apple Watch Series 12 is aangekondigd door Apple! Bij het evenement op woensdag 9 september zijn naast de nieuwe iPhones ook de nieuwe Apple Watches van 2026 aangekondigd. De beginprijzen van de Apple Watch lijken dit jaar ongewijzigd, maar dat is niet het geval als we kijken naar de grotere uitvoering van de Apple Watch Series 12. Dit zijn de prijzen van alle uitvoeringen die je bij de Apple Watch Series 12 kunt kiezen:
|Apple Watch Series 12
|42 millimeter
|46 millimeter
|Aluminium (GPS)
|449 euro
|499 euro
|Aluminium (GPS + Cellular)
|569 euro
|619 euro
|Titanium (GPS + Cellular)
|799 euro
|849 euro
|Keramiek
|1049 euro
|1099 euro
De kleinere uitvoering van de Apple Watch Series 12 heeft de beginprijzen van de Apple Watch Series 11 overgenomen. Dat betekent dat je voor de aluminium versie van de Apple Watch opnieuw 449 euro betaalt. Kies je liever voor de grotere variant? Dan ben je wél meer geld kwijt, want Apple heeft die prijzen stiekem verhoogd bij de Apple Watch Series 12. Waar je voor de Apple Watch Series 11 met een behuizing van 46 millimeter nog 479 euro betaalde, is dat bij de Apple Watch Series 12 verhoogd naar 499 euro. Ter vergelijking, dit waren de beginprijzen van de Apple Watch Series 11 in 2025:
|Apple Watch Series 11
|42 millimeter
|46 millimeter
|Aluminium (GPS)
|449 euro
|479 euro
|Aluminium (GPS + Cellular)
|569 euro
|599 euro
|Titanium (GPS + Cellular)
|799 euro
|849 euro
Duurste Apple Watch van 2026
Voor de aluminium uitvoering van de Apple Watch Series 12 ben je dus meer kwijt als je kiest voor de behuizing van 46 millimeter. Zowel de variant zonder als met Cellular van de Apple Watch Series 12 is 20 euro duurder dan de beginprijzen van de Apple Watch Series 11. De overige uitvoeringen van aluminium en titanium zijn niet in prijs gestegen, daarvoor betaal je dezelfde prijzen als we vorig jaar bij de Apple Watch Series 11 zagen.
De reguliere Apple Watch is daarnaast voor het eerst in jaren weer verkrijgbaar met een keramische behuizing. Keramiek werd voor het eerst bij de Apple Watch Series 2 gebruikt, maar was de afgelopen jaren niet meer beschikbaar. Daar is met de Apple Watch Series 12 verandering in gekomen, al moet je wel diep in de buidel tasten voor de luxe optie. De Apple Watch Series 12 van keramiek kost maar liefst 1049 euro als je kiest voor het kleinere model, de grotere uitvoering kost zelfs 1099 euro. Het is daarmee de duurste Apple Watch van 2026.
Apple Watch Series 12 bestellen
De Apple Watch Series 12 heeft een grote upgrade gekregen met de nieuwe S11-chip en de vernieuwde behuizing. Verder zijn de sensoren verbeterd, waardoor hartslagmetingen veel nauwkeurig worden geregistreerd. De belangrijkste nieuwe feature van de Apple Watch Series 12 is Gereedheid, die op basis van je recente activiteit en trainingen adviezen geeft over je herstel en volgende work-out.
Ben je enthousiast over de Apple Watch Series 12? Dan hebben we goed nieuws, want de pre-order van de nieuwe Apple Watch is al begonnen. Je kunt de twaalfde generatie van de Apple Watch nu bestellen, dan wordt de smartwatch op vrijdag 18 september bij je thuis afgeleverd. Zo kun je als eerste aan de slag met alle nieuwe functies en voorkom je lange levertijden. Bekijk hier waar je de Apple Watch alvast kunt bestellen: