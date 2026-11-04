iPhone 18 krijgt belangrijke upgrade (en dat ga je dagelijks merken)

De ‘gewone’ iPhone 18 wordt mogelijk een stuk interessanter dan zijn voorganger – dit is de belangrijke upgrade die je kunt verwachten.

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iPhone 18 krijgt belangrijke upgrade

De iPhone 18 verschijnt waarschijnlijk in het voorjaar van 2027. Volgens de laatste geruchten krijgt deze iPhone een belangrijke upgrade. Of eigenlijk zijn het er twee. We zetten ze voor je op een rij.

1. Grotere batterij

De eerste verbetering is goed nieuws als je regelmatig met een lege iPhone-batterij zit. Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 18 namelijk een grotere batterij. Daarmee volgt Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, die eveneens een langere batterijduur hebben. Hoeveel groter de batterij precies wordt, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel extra batterijduur dat oplevert.

2. Nieuwe chip

De tweede upgrade van de iPhone 18 krijgt is een nieuwe A20-chip, die wordt geproduceerd met een geavanceerd 2-nanometerprocedé van chipfabrikant TSMC. Dat is interessant, want een kleinere chiptechniek kan voor flinke verbeteringen zorgen. De processor wordt daardoor niet alleen sneller, maar gaat ook efficiënter om met energie. Dat betekent waarschijnlijk dat apps soepeler draaien, zware taken minder tijd kosten en je batterij minder snel leegloopt.

De iPhone 18 krijgt waarschijnlijk niet dezelfde A20 Pro-chip als de duurdere Pro-modellen. Toch kan de overstap naar 2 nanometer een flinke stap vooruit betekenen.

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Ook minder goed nieuws

Er is ook minder goed nieuws. Volgens dezelfde bron krijgt de iPhone 18 waarschijnlijk niet het kleinere Dynamic Island dat we kennen van de Pro-modellen. De zwarte uitsparing bovenaan het scherm blijft vermoedelijk even groot. Ook over de prijs zijn er nog vraagtekens. De verwachting is dat Apple de prijs wel verhoogt, maar daarvoor is nog geen concrete onderbouwing.

Release

Apple heeft de iPhone 18 nog niet aangekondigd. Volgens de huidige geruchten verschijnt het toestel pas in de eerste helft van 2027. De iPhone 18 Pro-modellen zijn al afgelopen september uitgebracht. Het duurt dus nog even voordat we weten welke verbeteringen daadwerkelijk naar het instapmodel komen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!