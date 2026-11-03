Je zonnepanelen leveren straks minder op: dit kun je nu al doen

De opbrengst van zonnepanelen staat onder druk. Door veranderingen in de salderingsregeling en terugleverkosten wordt het steeds minder aantrekkelijk om stroom aan het net terug te leveren. Met een thuisbatterij voorkom je dat je opgewekte energie verloren gaat en bewaar je die gewoon voor momenten waarop je zelf stroom nodig hebt.

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Haal meer uit je zonnepanelen met een thuisbatterij

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Dan is de kans groot dat je de komende tijd anders naar je zelf opgewekte stroom moet gaan kijken. Terugleveren aan het elektriciteitsnet wordt namelijk steeds minder aantrekkelijk. Gelukkig kun je daar nu al iets aan doen. Met een thuisbatterij sla je de stroom die je overdag opwekt eenvoudig op, zodat je die op een later moment zelf kunt gebruiken. Zo krijg je meer controle over je eigen energieverbruik.

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Waarom zonnepanelen straks minder opleveren

Zonnepanelen zijn jarenlang een interessante investering geweest. Op zonnige dagen wek je vaak meer stroom op dan je op dat moment nodig hebt. Dankzij de salderingsregeling kon je die overtollige elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en op een later moment weer wegstrepen tegen je eigen verbruik.

Maar daar komt verandering in. De salderingsregeling stopt namelijk op 1 januari 2027. Vanaf dat moment kun je de stroom die je teruglevert niet meer volledig wegstrepen tegen de elektriciteit die je afneemt. Je krijgt nog wel een vergoeding voor teruggeleverde stroom, maar die is vaak lager dan het bedrag dat je betaalt voor stroom die je van het net afneemt. Daar komt bij dat energieleveranciers steeds vaker terugleverkosten rekenen. Hierdoor wordt het financieel minder interessant om een groot deel van je zelf opgewekte stroom terug te leveren. Je wilt die energie natuurlijk liever zelf gebruiken.

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Met een thuisbatterij gebruik je meer eigen stroom

Een thuisbatterij kan daarbij helpen. Dit is eigenlijk een grote oplaadbare accu voor je woning. Overdag wekken je zonnepanelen vaak de meeste elektriciteit op, terwijl je op dat moment misschien helemaal niet zoveel stroom nodig hebt. In plaats van die overtollige energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet, sla je deze op in een thuisbatterij.

Zodra je zonnepanelen minder stroom opwekken, bijvoorbeeld in de avond wanneer je thuiskomt, kun je de opgeslagen energie gebruiken. Denk aan het aanzetten van de televisie, het opladen van je smartphone of het draaien van de wasmachine. Je hoeft daarvoor dus minder elektriciteit van je energieleverancier af te nemen.

Het grote voordeel is dat je meer controle krijgt over je eigen energieverbruik. Je bent minder afhankelijk van het elektriciteitsnet en haalt meer uit de stroom die je zonnepanelen zelf opwekken. Zeker wanneer je overdag weinig thuis bent en juist ’s avonds veel elektriciteit verbruikt, kan dat interessant zijn. Hieronder hebben we de beste thuisbatterijen van dit moment voor je op een rijtje gezet. Wil je meer weten over deze modellen? Dat lees je hier.

Wacht niet tot 2027 met een thuisbatterij

Hoewel de salderingsregeling pas in 2027 stopt, kun je nu al profiteren van een thuisbatterij. Je hoeft dus niet te wachten tot de regels veranderen. Door je zelf opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken, kun je nu al besparen op je energierekening.

Er zijn inmiddels verschillende thuisbatterijen verkrijgbaar, met uiteenlopende opslagcapaciteiten. Welke uitvoering geschikt is, hangt onder meer af van het aantal zonnepanelen dat je hebt, hoeveel stroom je dagelijks verbruikt en hoeveel energie je wilt kunnen opslaan. Sommige systemen kun je bovendien slim aansturen. Ze houden bijvoorbeeld rekening met je energieverbruik, de weersvoorspelling en actuele stroomprijzen. Zo wordt de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk benut.

Een thuisbatterij is daarmee geen oplossing waarmee je helemaal onafhankelijk wordt van het elektriciteitsnet, maar wel een manier om meer uit je zonnepanelen te halen. En nu terugleveren steeds minder aantrekkelijk wordt, is het verstandig om alvast na te denken over hoe je jouw eigen opgewekte stroom zo slim mogelijk kunt gebruiken.