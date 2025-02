Volgens de laatste geruchten komt er een vouwbare iPhone in 2026. Maar dat is niet het enige nieuwe model die je kunt verwachten.

Vouwbare iPhone komt al in 2026 (maar dat is niet alles)

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft in zijn nieuwsbrief wat meer informatie gegeven over de iPhones die Apple dit jaar (en volgend jaar) nog gaat uitbrengen. Vooral de iPhones die volgens hem in 2026 gaan komen zijn erg interessant.

Volgens Gurman gaan er twee nieuwe iPhones komen. De eerste vouwbare iPhone staat op de planning voor 2026. Daarnaast komt er ook nog een tweede iPhone met een nieuw design aan.

Dat er iPhone komt met een nieuw design is best opvallend. Omdat Apple met de iPhone 17 Air (die dit jaar gaat komen) al een soort van nieuw design gaat introduceren. Daarnaast zeggen de geruchten ook dat de iPhone 17 Pro-modellen (en dan met name de achterkant) dit jaar ook gaat veranderen.

Jammer genoeg geen Gurman verder geen informatie over het nieuwe design van de toestellen die in 2026 gaan komen. Maar het is waarschijnlijk wel goed dat Apple het design van de iPhone wat gaat opfrissen. We hebben namelijk al jaren hetzelfde design bij de iPhones.

Misschien dat de iPhone 18 een van de eerste toestellen wordt waarbij het basismodel ook een nieuw design krijgt. Het blijft natuurlijk nog koffiedik kijken, maar Tim Cook heeft gezegd dat er nog ‘veel innovatie’ voor iPhone op de planning staat.

De nieuwste iPhone

Op dit moment is de nieuwste iPhone de iPhone 16e. De iPhone 16e heeft veel functies van de iPhone 16 gekregen. Hij heeft een 6,1-inch oled-scherm met Face ID. Het toestel draait op de A18-chip en heeft daarmee ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. Erg fijn is de accuduur van de iPhone 16e. Want de telefoon gaat maar liefst 26 uur mee. Bij de reguliere iPhone 16 is dat ‘slechts’ 22 uur.

Wil je de nieuwe iPhone 16e hebben? De pre-order is al begonnen en op vrijdag 28 februari ligt het toestel in de winkel.

