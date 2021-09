Officieel: Apple onthult de iPhone 13 (en meer) op 14 september

Zet maar in je agenda: op 14 september wordt de iPhone 13 onthuld. Het evenement staat grotendeels in teken van de nieuwe iPhones, maar ook andere producten worden gepresenteerd.

Apple onthult iPhone 13 op 14 september

Eindelijk is het zover: Apple heeft de uitnodigingen voor het iPhone 13-event verstuurd! Het evenement vindt op 14 september om 19.00 uur Nederlandse tijd plaats en heeft de slogan California streaming. Het is niet duidelijk hoe lang de presentatie duurt, maar meestal loopt Apple in een à twee uur door alle aankondigingen heen. De keynote is te volgen via een livestream op de website van Apple en YouTube.

Door het coronavirus vindt het event volledig online plaats, net als vorig jaar bij de iPhone 12. In een vooraf opgenomen video laat Apple de nieuwe iPhones zien en welke vernieuwingen het bedrijf heeft doorgevoerd.

Het bedrijf uit Cupertino houdt de kaken altijd stijf op elkaar, maar we verwachten dat de keynote vooral in het teken staat van de iPhone 13. De opvolger van de iPhone 12 houdt de gemoederen al lange tijd bezig. We verwachten dit jaar wederom vier smartphones: de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

De kleinste van de vier schijnt een 5,4 inch-scherm te krijgen, terwijl de grootste maar liefst 6,7 inch zou meten. We verwachten dat Apple dit jaar vooral inzet op de camera. De iPhone 13 Pro (Max) kan volgens geruchten portretvideo’s maken. Dankzij het scherptediepte-effect wordt de omgeving wazig, terwijl het onderwerp juist heel scherp is.

Verder schijnen de iPhone 13’s een iets kleinere notch te krijgen. Deze scherminkeping is nodig voor allerlei sensoren en al jaren het onderwerp van kritiek. Tot slot denken we dat de iPhones van 2021 een langere batterijduur hebben, onder meer vanwege de efficiëntere hardware.

Wat kondigt Apple nog meer aan?

We noemen de keynote voor het gemak iPhone 13-event, maar het blijft niet alleen bij nieuwe iPhones. Volgens geruchten gaat het bedrijf ook de AirPods 3 onthullen. Apples oordopjes werden voor het laatst in 2019 vernieuwd. De nieuwe versie zou meer op de duurdere AirPods Pro-oordopjes gaan lijken en beter geluid bieden.

Ook verwacht: de Apple Watch Series 7. Het staat zo goed als vast dat de nieuwe Apple-smartwatch tijdens de keynote wordt onthuld. Mogelijk krijgen we deze avond ook de iPad (2021) en iPad mini (2021) te zien, al zijn van deze apparaten minder geruchten verschenen. Ook wordt waarschijnlijk de releasedatum van iOS 15 bekendgemaakt.

Bekijk onze video met alle verwachtingen: