iPhone 13 Pro winactie: doe mee en win de beste iPhone van 2021!

De nieuwe iPhones komen eraan en vaste lezers weten wat dat betekent: het is weer tijd voor de grootste winactie van het jaar! Je kunt bij iPhoned de iPhone 13 Pro winnen en in dit artikel leggen we uit hoe.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 Pro winnen? Zo doe je mee!

Als je iPhoned al een tijdje volgt, weet je dat we dol zijn op winacties. Ook dit jaar geven we de nieuwe iPhone weg aan een gelukkige lezer/kijker! Het gaat om de opvolger van de iPhone 12 Pro, die waarschijnlijk ‘gewoon’ iPhone 13 Pro gaat heten.

De beste iPhone 13 krijgt volgens geruchten een veel beter scherm, krachtigere hardware en ook de camera’s zouden naar het volgende niveau worden getild.

Wil jij de iPhone 13 Pro winnen? Meedoen met de winactie is heel makkelijk. Vul simpelweg onderstaand formulier in om kans te maken op de beste iPhone van 2021. Meedoen is helemaal gratis en in een paar seconden gepiept.

Zie je niks? Klik/tik hier om het iPhone 13 Pro-formulier in te vullen

Ben je al ingeschreven voor minstens één van onze nieuwsbrieven? Dan maak je automatisch kans op de nieuwe iPhone. Je hoeft in dat geval dus niet uit- en weer opnieuw in te schrijven.

Wanneer weet ik of ik heb gewonnen?

Op de dag dat de nieuwe iPhone in Nederland verkrijgbaar is, maken wij de winnaar bekend. Dit gebeurt volledig willekeurig. Uit alle deelnemers wordt één gelukkige gekozen. Vervolgens nemen we contact op met diegene om de iPhone 13 Pro af te leveren.

Namens de hele iPhoned-redactie: bedankt voor het lezen en kijken en veel succes met de winactie! In aanloop naar de officiële aankondiging houden wij je natuurlijk op de hoogte van alle geruchten. En zodra de nieuwe iPhones officieel zijn, gaan we er natuurlijk uitgebreid mee aan de slag in reviews.

Dit weten we al over de iPhone 13

We verwachten dat Apple vier versies van de iPhone 13 uitbrengt. Het wordt vooral een spannend jaar voor liefhebbers van compacte iPhones, want de iPhone 13 mini schijnt de laatste compacte, high end-iPhone te worden.

De iPhone 13 Pro (Max) krijgt volgens geruchten een veel beter scherm. De ververssnelheid zou van 60 naar 120 Hertz gaan, waardoor animaties veel vloeiender ogen. Ook de camera gaat er volgens geruchten op vooruit dankzij de toevoeging van een stabiliserende lens en een nieuwe astrofotografiemodus.

Wil je meer weten over de nieuwe toestellen? Lees dan onderstaande overzichtspagina’s, of bekijk onze video voor de laatste iPhone 13-geruchten.

Lees verder over de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max