Apple brengt 10 (!) belangrijke updates uit: werk deze apparaten direct bij

Apple heeft flink wat updates uitgebracht! In één klap zijn er maar liefst tien nieuwe softwareversies verschenen voor de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en meer.

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Heb je een iPhone, iPad of een Mac? Dan is het slim om even te controleren of er een update klaarstaat. Apple heeft op maandag 26 oktober maar liefst tien software-updates uitgebracht. Het gaat vooral om verbeteringen die je apparaten veiliger maken.

Zo lost Apple met deze belangrijke updates verschillende beveiligingsproblemen op. Sommige problemen kunnen ervoor zorgen dat apps toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Het krijgen van nieuwe functies zijn natuurlijk leuker, maar dit soort beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk.

Volgens de officiële website van Apple zijn op 26 oktober de volgende tien softwareversies verschenen:

iOS 27.2: voor de iPhone (twee verschillende versies);

voor de iPhone (twee verschillende versies); iPadOS 27.2: voor de iPad;

voor de iPad; macOS 27.2: voor de Mac;

voor de Mac; watchOS 27.2: voor de Apple Watch;

voor de Apple Watch; tvOS 27.2: voor de Apple TV;

voor de Apple TV; visionOS 27.2: voor de Apple Vision Pro;

voor de Apple Vision Pro; iPadOS 26.7.2: voor iPads met een oudere softwareversie;

voor iPads met een oudere softwareversie; iOS 18.7.11: voor oudere iPhones;

voor oudere iPhones; iPadOS 18.7.11: voor oudere iPads.

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Apple kan updates automatisch installeren en dat is ontzettend fijn. Toch kan het geen kwaad om deze keer even handmatig te updaten. Zo weet je zeker dat je iPhone, iPad en andere Apple-apparaten zo snel mogelijk bijgewerkt zijn.

Gelukkig is het handmatig controleren en installeren van de nieuwste software heel eenvoudig. Op je iPhone en iPad doe je dat als volgt:

Open de app ‘Instellingen’; Tik op ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Verschijnt er een update? Tik dan op ‘Werk nu bij’.

Op de Mac vind je nieuwe updates via ‘Systeeminstellingen… > Algemeen > Software-update’.

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