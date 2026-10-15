Apple heeft eindelijk een opvolger voor de HomePod mini uitgebracht. De HomePod mini 2 ziet er hetzelfde uit, maar heeft toffe verbeteringen gekregen.

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HomePod mini 2 vs HomePod mini: 3 redenen om vandaag nog over te stappen

De HomePod mini 2 lijkt van buiten veel op zijn voorganger, maar schijn bedriegt. Wij vertellen je wat de drie belangrijkste verbeteringen zijn!

1. Siri wordt eindelijk een stuk slimmer

De grootste vernieuwing van de HomePod mini 2 is zonder twijfel Siri AI. Dankzij kunstmatige intelligentie kun je straks veel natuurlijker met de spraakassistent praten. Siri begrijpt ingewikkeldere vragen, weet meer en helpt je bijvoorbeeld om nieuwe muziek te ontdekken.

Wel moet je nog even geduld hebben, want Siri AI verschijnt voorlopig nog niet in de Europese Unie.

2. Extra mogelijkheden voor je Mac en televisie

Gebruik je jouw HomePod mini regelmatig met je Mac? Dan is de nieuwe versie een flinke verbetering. Je kunt de HomePod mini 2 namelijk instellen als standaardluidspreker van je Mac. Bij het oude model werkt dat alleen via AirPlay.

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Ook voor filmliefhebbers is er goed nieuws. Met de nieuwe Apple TV 4K (vierde generatie) kun je vier HomePod mini 2-speakers gebruiken voor surround sound. Daarmee komt het geluid van verschillende kanten, zodat films nog meeslepender worden.

3. Meer upgrades en nieuwe lichteffecten

Een van de andere verbeteringen bij de HomePod mini 2 is een nieuwe functie genaamd Geluidsgloed (Sound Glow). Daarmee licht de bovenkant van de speaker op met de kleuren van je muziek. Verder heeft Apple de draadloze verbinding verbeterd. De nieuwe speaker ondersteunt wifi 6E en Bluetooth 6, terwijl zijn voorganger het moet doen met wifi 4 en Bluetooth 5.

Onder de motorkap zit bovendien een nieuwere S10-chip in plaats van de oude S5-chip. Deze chip is onder andere ook te vinden in de Apple Watch Series 10.

HomePod mini 2 kopen

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.