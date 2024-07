Halve finales EK voetbal 2024: zo kijk je Nederland – Engeland gratis

Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal 2024. Zo kijk je live naar de wedstrijd van Nederland tegen Engeland!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Halve finales EK 2024

Met een 2-1 overwinning heeft Oranje zich geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal 2024. Het Nederlands elftal speelt op woensdag 10 juli om 21.00 uur de halve finale tegen Engeland. Dat is al de tweede halve finale, op dinsdag 9 juli om 21.00 uur bepalen Spanje en Frankrijk welk land zich als eerste kwalificeert voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland.

Het zijn twee spannende wedstrijden, die je natuurlijk niet wilt missen. Ben je van plan om de halve finales van het EK voetbal 2024 thuis te kijken? Of ben je onderweg en moet je de wedstrijden op je iPhone, iPad of Mac volgen? Dan is het belangrijk dat je goed voorbereid bent, zodat je geen minuut van de wedstrijden mist. Wij zetten een aantal manieren voor je onder elkaar om de halve finales live (én gratis) te bekijken!

1. NLZIET (gratis)

Je kunt de halve finales van het EK voetbal 2024 gratis bekijken via NLZIET. Bij de streamingdienst kun je een gratis proefabonnement afsluiten. Dat abonnement duurt twee weken, waardoor je genoeg tijd hebt om de twee halve finales én de grote finale te kijken op zondag. Let wel op dat je het proefabonnement op tijd opzegt, want na de twee gratis weken betaal je 7,95 euro per maand. Probeer NLZIET hier kosteloos uit:

2. Ziggo

Heb je een abonnement bij Ziggo? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt alle halve finales van het EK voetbal 2024 ook kijken via de Ziggo Go-app. Daar worden ook de voor- en nabeschouwing uitgezonden, zodat je de interviews met de spelers en de bondscoach niet mist. Ook bij KPN en Odido kun je naar de wedstrijden kijken. Bekijk hier hoe je de wedstrijd tussen Nederland en Engeland live volgt:

3. Gebruik een VPN (met korting)

Voor een deel van Nederland is de vakantie al begonnen, maar je kunt niet altijd live kijken in het buitenland. Ben jij inmiddels op vakantie? Dan is het verstandig om een Virtual Private Network (VPN) te gebruiken. Daarmee kun je jouw virtuele locatie verplaatsen, zodat je alsnog via NLZIET of Ziggo Go kunt kijken naar de halve finales van het EK voetbal 2024. Zonder VPN is dit geregeld niet mogelijk, afhankelijk van je vakantiebestemming.

Voor een VPN kun je het beste een provider uitkiezen, waarvan je zeker weet dat die betrouwbaar is. Met VPN Nederland kijk je naar de halve finales van het EK voetbal 2024 met maar liefst 85 procent korting. Ben je in het buitenland en wil je de wedstrijden probleemloos volgen? Een VPN gebruiken gaat dan als volgt:

Kies een VPN-provider, zoals VPN Nederland; Installeer de software van de VPN op je toestel; Verbind met een server in Nederland (of een ander land waar je de wedstrijd kunt bekijken); Ga naar een streamingdienst als NLZIET of Ziggo Go op het apparaat; Geniet vervolgens van de halve finales van het EK voetbal 2024.

4. NPO (gratis)

Een laatste optie om de halve finales van het EK voetbal 2024 te bekijken is via de NPO-app. Hier heb je gratis toegang tot alle wedstrijden, maar de applicatie heeft helaas regelmatig last van storingen. De kans bestaat daarom dat de app niet werkt op het moment dat Nederland tegen Engeland speelt, of dat de applicatie overbelast is. Wil je geen risico nemen? Probeer dan één van bovenstaande opties.

