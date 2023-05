Gratis F1 kijken: bekijk kosteloos de Miami Grand Prix en meer

Kijk je ook graag naar Formule 1? Wij vertellen hoe je dit weekend helemaal gratis de F1 Grand Prix van Miami kunt kijken!

Gratis F1 kijken: bekijk kosteloos de Miami Grand Prix

Dit weekend is het zover, want dan kun je tussen 5 en 7 mei weer genieten van een paar dagen Formule 1. Max Verstappen en zijn concurrenten zijn dan te vinden in Miami. Voor Nederlandse fans wordt het wel even opblijven, want sommige races zijn nogal laat.

Om de race te kijken heb je ViaPlay of F1 TV nodig. Normaal moet je in de buidel tasten om de F1 Grand Prix van Miami dit weekend te zien, maar er is manier om gratis te kijken. Je krijgt namelijk één week lang een gratis abonnement om Formule 1 te kijken bij F1 TV. Deze aanbieding is alleen geldig bij het F1 TV Pro-abonnement. Klik hieronder om het abonnement te bekijken.

Klik dan op ‘Aanmelden’ en ‘Account aanmaken bij F1’. Klik op ‘Registreer’ en kies daarna voor ‘Abonneer nu’ onder F1 TV Pro. Vervolgens moet je jouw betalingsgegevens invoeren om de gratis proefperiode te activeren. Maar wees gerust: annuleren kan zonder verplichtingen op elk moment gedurende de komende 7 dagen.

Formule 1 Grand Prix van Miami racetijden

Om het je helemaal makkelijk te maken hebben we de racetijden van de F1 Grand Prix van Miami (en bijbehorende trainingen) voor je onder elkaar gezet. Zo weet je zeker dat je geen race meer gaat missen. Genieten! Vooral als je de F1 race van Miami gratis kunt kijken!

Datum Race Nederlandse tijd Vrijdag 5 mei Eerste training 20:00 Vrijdag 5 mei Tweede training 23:30 Zaterdag 6 mei Derde training 18:30 Zaterdag 6 mei Kwalificatie 22:00 Zondag 7 mei Grand Prix van Miami 21:30

F1 TV opzeggen

Met het abonnement kun je een hele week gratis naar Formule 1 kijken. Daarna wordt het omgezet in een betaald abonnement van 64,99 euro per jaar. Wil je dit niet? Vergeet dan niet om binnen een week je abonnement op te zeggen.

Wil je liever F1 met ViaPlay kijken? Check dan ook ons artikel hoe je op Viaplay F1 kunt kijken met 13 procent korting!

