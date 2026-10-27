tvOS 27.2 brengt 5 verbeteringen naar je Apple TV: dit zijn ze

Apple heeft tvOS 27.2 uitgebracht voor de Apple TV 4K met verschillende handige verbeteringen – we zetten de 5 belangrijkste voor je op een rij.

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tvOS 27.2 brengt 5 verbeteringen naar je Apple TV

De update naar tvOS 27.2 brengt verschillende handige verbeteringen met zich mee, waaronder nieuwe screensavers, betere toegankelijkheid en meer controle over je persoonlijke foto’s. Ook zijn er vernieuwingen voor de Muziek-app. Dit zijn de vijf belangrijkste veranderingen die je niet wilt missen.

1. Slimmere screensavers

Een van de leukste vernieuwingen is de nieuwe Shuffle-optie voor screensavers. Voorheen moest je één categorie kiezen, zoals luchtbeelden, herinneringen of Snoopy. Met tvOS 27.2 wisselt je Apple TV automatisch tussen verschillende categorieën. Zo krijg je meer afwisseling op je televisie, zonder dat je telkens zelf instellingen hoeft aan te passen.

2. Meer controle over je foto’s

Gebruik je foto’s als screensaver? Dan kun je voortaan zelf bepalen welke foto’s uit je fotobibliotheek op het scherm verschijnen. Voor de categorieën ‘Portretten’ en ‘Terugblikken en diavoorstellingen’ kun je specifieke foto’s selecteren via je iPhone of iPad. Daardoor hoef je niet langer je volledige fotobibliotheek beschikbaar te stellen. Handig als je bepaalde privéfoto’s liever niet op je televisie ziet verschijnen.

3. Gebarentaal voor films en series

Apple maakt de Apple TV met tvOS 27.2 ook toegankelijker. Bij geselecteerde films en series in de TV-app kun je voortaan kiezen voor Amerikaanse gebarentaal (ASL) of Britse gebarentaal (BSL). Je vindt deze opties via de afspeelbediening, mits je content kiest die deze mogelijkheden ondersteunt.

4. Vernieuwde Muziek-app

Ook Apple Music heeft een kleine opfrisbeurt gehad in tvOS 27.2. De Muziek-app heeft een nieuw app-icoon dat aansluit bij de vernieuwde uitstraling van Apple Music. Daarnaast zijn er enkele kleine visuele aanpassingen doorgevoerd. Het is dus geen compleet nieuwe app, maar het uiterlijk past wel beter bij de recente ontwerpkeuzes van Apple.

5. Surroundsound met HomePods

Tot slot heeft Apple een flinke verbetering voor je thuisbioscoop aan tvOS 27.2 toegevoegd. Met geschikte HomePods kun je vier speakers combineren om een surroundsound-opstelling te maken. Deze functie is bedoeld voor de nieuwe Apple TV 4K en compatibele HomePod-modellen. De uitgebreide Siri-functies en deze audioverbetering worden gefaseerd beschikbaar gemaakt.

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tvOS 27.2 downloaden en installeren

Je installeert de update via de app Instellingen onder ‘Systeem’ > ‘Software-update’ op je Apple TV 4K. Controleer daar of tvOS 27.2 voor je klaarstaat.

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