‘Verborgen code in iOS 15.4 bevestigt komst AR/VR-headset (soort van)’

We horen nu al een tijdje geruchten over een mixed reality-bril van Apple. Een verborgen code in iOS 15.4 lijkt deze geruchten opnieuw te bevestigen.

iOS 15.4 ondersteunt mixed reality-bril

Er duiken steeds meer bewijzen op voor het bestaan van Apples mixed reality-headset. De eerste bètaversie van iOS 15.4 gaf ons al de mogelijkheid om Face ID te gebruiken met een mondkapje, maar niet alle nieuwe functies zijn direct zichtbaar. Een verborgen code in de software wijst op ondersteuning voor augmented en virtual reality-headsets. Dat zegt developer Maximiliano Firtman.

iOS 15.4 bevat ondersteuning voor de WebXR API. Deze is ontworpen om webapplicaties in staat te stellen AR- en VR-ervaringen te bieden. De API is gericht op externe hardware, zoals “VR-headsets en -brillen met geïntegreerde AR-functies.” Apple zou vier geheime experimenten op het gebied van een AR/VR-headset hebben ingebouwd in iOS 15.4.

De nieuwe WebXR-experimenten omvatten een AR-modus, een device API, een gamepads-module en handinvoermodule. Vooral de laatste twee zijn interessant – de AR/VR-bril van Apple zou volgens meerdere geruchten namelijk geen controllers nodig hebben. Gebruikers kunnen de bril – als de geruchten kloppen – aansturen middels handgebaren. De API’s in iOS 15.4 lijken dit te bevestigen.

Helaas is er geen enkele mogelijkheid om de verborgen API’s te activeren. Hiervoor is namelijk een bijbehorend extern apparaat nodig, dat nog niet bestaat. Nóg meer bewijs voor het bestaan van een Apple-headset, dus.

Meer over de AR/VR-headset van Apple

Apple komt volgens analisten van Display Supply Chain Consultants in de tweede helft van 2022 of begin 2023 met haar eerste mixed reality-bril. De headset krijgt volgens de geruchten een ‘innovatieve weergaveconfiguratie’, bestaande uit twee micro-oled-schermen en een enkel amoled-paneel. De bril ondersteunt zowel een VR-modus als een AR-modus.

Ben jij van plan de Apple VR-headset aan te schaffen? Dan zul je waarschijnlijk flink in de buidel moeten tasten. Het apparaat gaat naar alle waarschijnlijkheid meerdere duizenden euro’s kosten. Dat komt mede door de geavanceerde schermconfiguratie. De headset richt zich dan ook voornamelijk op professionals en developers en dus niet op het grote publiek.

