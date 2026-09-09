iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max komen vanavond (met deze 5 grote upgrades)

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max komen vanavond! Dit zijn de vijf grootste upgrades die Apple naar zijn nieuwste Pro-iPhones brengt.

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iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max

Als het goed is gaat Apple vanavond de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max presenteren. De twee nieuwe topmodellen krijgen geen compleet nieuw uiterlijk, maar Apple zet vooral in op een paar fijne verbeteringen. Denk aan betere prestaties, een ietwat aangepast ontwerp, verbeteringen bij de camera en een langere batterijduur.

1. Meer power dankzij nieuwe chip

Een van de grootste verbeteringen vind je aan de binnenkant van de iPhone 18 Pro (Max)-modellen. Apple werkt volgens de geruchten aan een nieuwe chip die weer voor wat betere prestaties moet gaan zorgen.

2. Verbeterde camera’s

Ook de camera’s krijgen aandacht. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen volgens geruchten daar ook wat verbeteringen. Je kunt dan bij weinig licht nog betere foto’s en video’s maken. Daarnaast wordt er gesproken over aanpassingen bij de Camereregelaar.

3. Bekend ontwerp, maar niet helemaal

Wie hoopt op een compleet andere iPhone komt wat bedrogen uit. De iPhone 18 Pro krijgt hetzelfde 6,3-inch formaat als zijn voorganger. Toch komen er een paar kleine aanpassingen aan het ontwerp, en komen er nieuwe kleuren.

Verder wordt de uitsparing van het Dynamic Island ongeveer 35 procent kleiner. De achterkant van het toestel wordt ook meer een geheel, waarbij het glas en aluminium beter in elkaar overlopen.

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4. Langere batterijduur

Een grotere verbetering zit mogelijk in de batterij. Apple zou werken aan een betere accuduur voor de Pro-modellen. Hoeveel dat uiteindelijk gaat schelen is nog niet bekend. Maar iedere verbetering is natuurlijk mooi meegenomen.

5. Meer verbeteringen voor de Pro Max

De iPhone 18 Pro Max krijgt dezelfde upgrades als de gewone Pro, met een paar extra. Volgens geruchten krijgt dit toestel nog een exclusieve camerafunctie. Waarschijnlijk wordt dit de functie waarmee je het diafragma bij het maken van foto’s zelf kunt aanpassen. Daarnaast krijgt dit toestel ook een grotere batterij en doe je nog langer met een acculading.

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