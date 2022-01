iOS 15.4 maakt Face ID met mondkapje mogelijk, ook zónder Apple Watch

Apple heeft de eerste bètaversie van iOS 15.4 vrijgegeven. De meest opvallende en langverwachte nieuwe feature: Face ID gebruiken met een mondkapje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Face ID gebruiken met een mondkapje kan in iOS 15.4

Apple heeft de eerste bètaversie van iOS 15.4 vrijgegeven. De software bevat een aantal nieuwe features. Één nieuwe functie viel al heel snel op: iOS 15.4 maakt het eindelijk mogelijk om Face ID te gebruiken als je een mondkapje draagt. Om dit mogelijk te maken herkent Face ID straks de unieke gezichtseigenschappen van het gebied rondom je ogen.

Mondkapjes zijn niet meer uit het huidige straatbeeld weg te denken. Dat is voor veel iPhone-gebruikers éxtra vervelend, aangezien het huidige Face ID niet met een mondkapje werkt – tenzij je ook een Apple Watch hebt. Gelukkig komt hier binnenkort verandering in. Je hebt in iOS 15.4 geen Apple Watch meer nodig om Face ID in combinatie met een mondkapje te gebruiken. Apple geeft echter aan dat Face ID nog altijd het veiligst is als je het zonder mondkapje op gebruikt.

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Of de nieuwe feature goed werkt, zal nog moeten blijken. We gaan echter uit van wel – Apple heeft niet voor niets twee jaar gewacht met mondkapjes-ondersteuning voor Face ID. Hoelang we nog met mondkapjes rondlopen is de vraag, maar met iOS 15.4 hoef je in ieder geval nooit meer je code in te voeren als je in de trein zit.

Meer over iOS 15.4

De eerste bètaversie van iOS 15.4 is net uit. Maar in tegenstelling tot iOS 15.3 (dat net zo goed iOS 15.2.2 had kunnen heten), blijkt nu al dat er in iOS 15.4 een hoop kleine en grote verbeteringen zitten. Zo viert ook Universal Control eindelijk zijn introductie, start je SharePlay via de Deel-knop en kun je je CoronaCheck-QR-code bewaren in Wallet (waarschijnlijk wel alleen de internationale versie). Daarnaast dicht Apple doorgaans beveiligingslekken in nieuwe iOS-versies.

Wanneer iOS 15.4 beschikbaar is voor alle gebruikers, is nog niet bekend. Apple kennende komen er eerst nog vier tot vijf bètaversies uit voordat het bedrijf de update officieel naar iedereen uitrolt. Wij houden je bij iPhoned natuurlijk volledig op de hoogte!

Houd onze website goed in de gaten voor de laatste nieuwtjes. Abonneer je daarnaast even op onze nieuwsbrief, dan weet je zeker dat je altijd het laatste nieuws in je mailbox krijgt. Overigens is onze iPhoned-app ook zeker het downloaden waard!

Meer Apple-nieuws: