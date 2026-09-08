Apple Watch Ultra 4 én Series 12 krijgen 4 nieuwe functies: dit zijn ze 

Er zijn vier bijzondere nieuwe functies opgedoken van de Apple Watch Series 12 en Ultra 4, die vooral lijken gericht op gezondheid en sport.

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Apple Watch Ultra 4 én Series 12 krijgen 4 nieuwe functies

De nieuwe functies van de Series 12 en Ultra 4 zijn gelekt een dag voor de vermoedelijke presentatie tijdens het ‘Surprise and shine’-event van 9 september. We zetten de functies voor je op een rij.

1. Nieuwe Readiness-app

De grootste verrassing is een compleet nieuwe app met de naam ‘Readiness’. Volgens gelekte informatie krijgt de app een vaste plek op het beginscherm van watchOS 27, direct onder de app Work-out. De naam wijst erop dat Apple hiermee een uitgebreidere manier wil bieden om te bepalen hoe klaar je lichaam is voor een nieuwe dag of training. Mogelijk speelt herstel daarbij een belangrijke rol.

2. Gedetailleerdere trainingsgegevens

Ook voor fanatieke sporters lijkt er goed nieuws te komen. De software krijgt namelijk ondersteuning voor veel meer details tijdens krachttraining. Zo kan de Apple Watch straks onder meer afzonderlijke sets, het aantal herhalingen, het gebruikte gewicht, het type materiaal en de duur van een oefening opslaan. Daarmee kan Apple veel gedetailleerdere trainingsgegevens verzamelen dan nu het geval is.

3. Nieuwe sensor

We verwachten ook een nieuwe generatie optische sensoren in de Apple Watch Series 12 en Ultra 4. In de gelekte code wordt een sensor met de naam ‘Sunstone4p0’ genoemd. Deze nieuwe hardware zou minder ruis moeten veroorzaken en verschillende meetmethoden kunnen selecteren op basis van de positie van de Watch en de oriëntatie op de pols. Daardoor zouden metingen mogelijk betrouwbaarder worden wanneer het hartslagsignaal moeilijk te detecteren is.

4. 128 GB opslagruimte

Tot slot lijkt Apple de opslagcapaciteit te verdubbelen. Zowel de Apple Watch Series 12 als de Ultra 4 zouden volgens de gelekte code over 128 GB opslagruimte kunnen beschikken, tegenover 64 GB bij eerdere modellen. Waar die extra ruimte precies voor wordt gebruikt, is nog onduidelijk. Het kan bijvoorbeeld handig zijn voor apps en muziek.

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9 september

Zoals gezegd presenteert Apple de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 waarschijnlijk op 9 september. Pas dan weten we zeker welke van deze vier features daadwerkelijk zijn toegevoegd. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!