Deze 5 features van de iPhone 18 Pro (Max) zijn last-minute gelekt

Vlak voor de presentatie van de iPhone 18 Pro (Max) zijn er 5 opvallende nieuwe features opgedoken – we zetten ze voor je op een rij.

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Deze 5 features van de iPhone 18 Pro (Max) zijn gelekt

De 5 gelekte features van de iPhone 18 Pro (Max) hebben betrekking op de camera en zijn dus vooral interessant voor fotografen. Wil jij niks van de volgende iPhone missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Hieronder vertellen we alles over de nieuwe camerafuncties van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

1. Exposure scopes

De Camera-app krijgt mogelijk zogenaamde exposure scopes. Daarmee kun je tijdens het fotograferen beter beoordelen of het beeld goed belicht is. Apple voegt hiervoor mogelijk een histogram toe. Je ziet hierdoor sneller welke delen van een foto te donker of juist overbelicht zijn.

2. Focus peaking

Deze functie markeert de randen van onderwerpen die scherp in beeld zijn met een gekleurde omlijning. Daarnaast zou Apple waarschuwingen voor overbelichting toevoegen. Wanneer een deel van je foto te licht dreigt te worden, verschijnt er een duidelijke overlay in beeld. Zo kun je nog voordat je de foto maakt de belichting aanpassen.

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3. Meerdere timers

Een van de overige 5 features van de iPhone 18 Pro (Max) is een uitgebreidere zelfontspanner. Je kunt straks mogelijk meerdere foto’s achter elkaar maken met de timer. Na iedere foto begint het aftellen opnieuw, waardoor je niet telkens opnieuw de timer hoeft in te stellen. Handig voor groepsfoto’s of wanneer je zelf voor de camera staat.

4. Handmatig scherpstellen

Apple lijkt bovendien eindelijk meer controle over de scherpstelling te geven. In de nieuwe Camera-app is code gevonden voor handmatige focus. Je kunt daarmee zelf bepalen waarop de camera scherpstelt en die scherpstelling vervolgens vastzetten. De functie lijkt op wat Apple al aanbiedt in de app Final Cut Camera.

5. Slimmer diafragma

De meest interessante aanwijzing heeft te maken met het variabele diafragma. De iPhone 18 Pro krijgt naar verwachting een hoofdcamera waarvan het diafragma kan worden aangepast. In iOS 27 is code gevonden waarmee beeldcorrecties automatisch worden aangepast op de gekozen diafragma-instelling. Daardoor moet de verwerking van foto’s beter aansluiten bij de manier waarop de lens op dat moment staat ingesteld.

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iPhone 18 Pro (Max) verschijnt op 9 september

Niet alle 5 features van de iPhone 18 Pro (Max) zijn gegarandeerd. De ontdekte mogelijkheden zijn momenteel niet toegankelijk in de bèta en Apple kan besluiten om sommige functies alsnog uit te stellen of helemaal niet uit te brengen.

Toch is de timing opvallend: Apple presenteert de iPhone 18 Pro en Pro Max naar verwachting op 9 september. Mogelijk krijgen we dan eindelijk te zien welke van deze vijf camerafuncties daadwerkelijk onderdeel worden van de nieuwe iPhone. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!