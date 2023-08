Apple Watch Ultra 2 komt in een nieuwe kleur – zo ziet dat eruit

De Apple Watch Ultra 2 komt dit jaar en verschijnt waarschijnlijk in een nieuwe kleur. Ben je benieuwd naar de nieuwe Watch? Zo ziet die er mogelijk uit!

Apple Watch Ultra 2 komt eraan

Vorig jaar lanceerde Apple de Apple Watch Ultra, de meest geavanceerde en duurste Apple Watch ooit. Het is de verwachting dat Apple dit jaar een nieuwe Apple Watch Ultra uitbrengt. De Apple Watch Ultra 2 wordt dan samen met de Apple Watch Series 9 gelanceerd. Het was al duidelijk dat de nieuwe horloges draaien op de verbeterde S9-chip en watchOS 10.

Bij de Apple Watch Ultra heb je op dit moment weinig keuze wat betreft design. De eerste generatie Apple Watch Ultra is namelijk in slechts één uitvoering beschikbaar, met een behuizing van licht titanium en een kastgrootte van 49 millimeter. Bij de Apple Watch Ultra 2 komt hier verandering in, want dat horloge wordt naar verluidt wél uitgebracht in verschillende kleuren.

Nieuwe kleuren voor de Apple Watch Ultra

Het is de verwachting dat de Apple Watch Ultra 2 ook in een donkere uitvoering wordt gelanceerd. Apple heeft bij de eerste generatie Apple Watch Ultra naar verluidt al geëxperimenteerd met een behuizing die is gemaakt van donker titanium. Uiteindelijk werd deze variant niet uitgebracht, maar dat gebeurt dit jaar dus waarschijnlijk wel bij de Apple Watch Ultra 2.

De volgende generatie Apple Watch Ultra wordt dan uitgebracht met een lichte en donkere behuizing. De Apple Watch Ultra 2 is ook gemaakt van titanium, waardoor er dus waarschijnlijk een zwart titanium model aan de collectie wordt toegevoegd. Een groot voordeel hiervan is dat de zwarte schermranden van het horloge minder gaan opvallen. En het is natuurlijk leuk om te kunnen kiezen uit meerdere kleuren.

Horloge wordt veel lichter

Ook opvallend: de Apple Watch Ultra 2 wordt mogelijk veel lichter dan de eerste generatie. De Apple Watch Ultra is met 61,3 gram nu Apple’s zwaarste horloge. Dit gewicht probeert Apple bij de volgende Ultra omlaag te brengen, waarschijnlijk door meer onderdelen te fabriceren met een 3D-printer. Het is ook goed mogelijk dat de Apple Watch Ultra dan in een kleinere behuizing beschikbaar komt.

De nieuwe Apple Watch Ultra verschijnt vermoedelijk eind dit jaar en laat dus nog even op zich wachten. Het nieuwe horloge wordt dan waarschijnlijk nóg duurder dan de huidige Apple Watch Ultra. Ben jij nog op zoek naar een nieuw horloge? En wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan de beste prijzen van de Apple Watch Ultra en Series 8, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

