De volgende Apple Watch Ultra wordt een stuk interessanter dan je denkt. Dit zijn de vier functies die gaan komen!



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Ultra wordt veel beter: deze 4 functies kun je verwachten

Apple komt binnenkort weer nieuwe producten, maar een nieuwe Apple Watch zit daar (nog) niet bij. De nieuwe watches worden later dit jaar verwacht en volgens de nieuwste geruchten krijgt vooral de Apple Watch Ultra een flinke update.

De Apple Watch Ultra 4 komt in het najaar en krijgt mogelijk vier verbeteringen. Dit zijn de verwachtingen.

1. Meer sensoren

De grootste verandering komt in de sensoren. Geruchten zeggen dat Apple de sensoren in de Ultra 4 wil verdubbelen. Dat betekent meer (en betere) metingen, en minder ‘gokwerk’ via de algoritmes.

Dat maakt niet alleen je gezondheidsdata nauwkeuriger, maar dat zal ook de prestaties verbeteren en mogelijk zelfs de batterijduur wat opkrikken. Je hoeft overigens nog geen bloedsuikermeter te verwachten, want die staat volgens de geruchten niet voor dit model op de planning.

2. Aanpassingen aan het ontwerp

Geruchten zeggen ook dat het ontwerp wat gaan veranderen. De Ultra-lijn ziet er nu al stoer uit, maar er wordt gesproken over ‘aanpassingen aan de buitenkant’. Hoe groot deze make-over wordt, is nog onduidelijk.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerdere geruchten hadden het zelfs over een grotere behuizing, maar die lijken nu toch wat meer afgezwakt. Waarschijnlijk zullen het wat kleine tweaks worden in plaats van een compleet nieuw uiterlijk.

3. Touch ID komt naar de Apple Watch Ultra

Dan kom volgens geruchten ook Touch ID naar de Apple Watch Ultra. In gelekte Apple-code is een verwijzing gevonden naar de interne codenaam van Touch ID, gekoppeld aan 2026 Apple Watch-modellen.

Als Apple dit echt doorzet, kan dat onder andere het ontgrendelen en inloggen net even sneller en handiger maken. Van de 4 functies die naar de Apple Watch Ultra komen lijkt deze feature nog wel het meest interessant te gaan worden.

4. (Nog) betere batterijduur

Tot slot lijkt Apple ook aan de batterijduur te sleutelen. De Ultra 4 zou volgens geruchten een stuk zuiniger worden, mogelijk door een nieuwe chip of efficiëntere sensoren. Vorig jaar ging de accuduur er ook al wat op vooruit en het zou mooi zijn als Apple daar nu nog een schepje bovenop doet.

Wil je meer weten over de Apple Watch Ultra 4? Of andere nieuwe releases die eraan zitten te komen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!