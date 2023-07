‘Nieuwe Apple Watch Ultra wordt gemaakt met een 3D-printer’

De volgende Apple Watch Ultra verschijnt later dit jaar en wordt gedeeltelijk gemaakt met een 3D-printer. Maar waarom doet Apple dit?

Nieuwe Apple Watch Ultra wordt gemaakt met 3D-printer

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo zegt in een post op Medium dat we dit jaar een nieuwe Apple Watch Ultra kunnen verwachten. Goed nieuws, maar we hadden al eerder geruchten gehoord dat er een nieuwe Ultra aan zit te komen.

Opvallender is het tweede nieuwtje waar Kuo mee kwam. Volgens hem wordt de nieuwe Apple Watch Ultra (gedeeltelijk) met een 3D-printer gemaakt. Dit betekent dus niet dat de hele Apple Watch Ultra zo gemaakt wordt. Volgens Kuo worden slechts een aantal van de mechanische onderdelen van de Apple Watch Ultra geprint.

Speciale 3D-printer voor titanium

Nou moet je niet meteen denken aan de huis-, tuin- en keukenprinters die je nog wel eens op een zolderkamer ziet van een student met een multimedia-opleiding of een hobbyist. Nee, dit zijn enorme, peperdure machines die ook onderdelen van titanium kunnen printen.

De onderdelen van de Apple Watch Ultra die dan door een speciale (titanium) 3D-printer gemaakt worden zijn de Digital Crown, de zijknop en de actieknop. Deze onderdelen worden nu nog gemaakt met een CNC-machine (simpel gezegd: een computergestuurde machine). Dit zijn de machines die je nu bij vrijwel elk fabricageproces tegenkomt.

Kostenbesparing en snellere productie

Volgens Kuo stapt Apple gedeeltelijk over naar een 3D-printer voor de Apple Watch Ultra vanwege kostenbesparing. Daarnaast zorgt het volgens hem ook voor een lagere productietijd. Het zou dus heel goed kunnen dat Apple straks meer onderdelen op deze manier gaat maken. Wat dacht je misschien van de behuizing van de iPhone? Of van een MacBook Air?

Apple Watch Ultra: elk jaar een nieuwe versie?

Tot nu toe had alleen Mark Gurman gezegd dat Apple dit jaar met een nieuwe Apple Watch Ultra ging komen. Nu Kuo ook van mening is dat we dit jaar een nieuwe Ultra gaan krijgen, lijkt het erop dat Apple ook deze smartwatch elk jaar van een update gaat voorzien.