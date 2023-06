Tweede generatie Apple Watch Ultra op komst: dit moet je weten

De Apple Watch Ultra is de beste smartwatch die Apple ooit gemaakt heeft, maar er komt een opvolger aan. Dit moet je weten over Apple’s nieuwste, slimme horloge.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Opvolger voor de Apple Watch Ultra op komst

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft een sluier opgelicht over de toekomstige producten van Apple. Naast de iPhone 15 en de Apple Watch Series 9 komt er ook een Apple Watch Ultra opvolger.

Welke upgrades de Apple Watch Ultra 2 gaat krijgen, wist de Apple-kenner nog niet te zeggen. Maar als we afgaan op geruchten en kijken naar welke upgrades Apple voor de reguliere Apple Watch in de planning heeft, kunnen we een paar inschattingen maken.

Nieuwe chip, kleuren, sportfuncties en meer

Zo zal de Apple Watch Ultra opvolger een nieuwe chip krijgen. De huidige Apple Watch Ultra heeft een S8-chip. Stiekem is dat nog steeds dezelfde chip als in de Apple Watch Series 6 (maar dan met een andere naam). De verwachtingen zijn dat Apple voor de nieuwe Apple Watch Ultra dit keer écht een nieuwe chip gaat gebruiken, gebaseerd op een nieuw fabricageproces.

Dat maakt de Apple Watch Ultra opvolger een stuk sneller én energiezuiniger. Zo kun je straks misschien wel een (4-daagse) werkweek met één acculading doen. Dat is dan het langste ooit voor een Apple Watch.

Daarnaast verwachten we dat de Apple Watch Ultra 2 in nieuwe kleuren gaat komen. We denken dat Apple in ieder geval een donker gekleurde variant gaat introduceren. Ook verwachten we nieuwe bandjes, waarvan sommige specifiek gemaakt kunnen zijn voor extreme sporten. Ook komen er volgens geruchten meer sportfuncties bij.

Wanneer verschijnt de Apple Watch Ultra 2?

De eerste generatie Apple Watch Ultra is 2022 uitgebracht. Elk jaar brengt Apple een nieuwe Apple Watch uit. Dus als we de recente geruchten mogen geloven gaat Apple dit jaar een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra uitbrengen. Toch blijft het even afwachten tot de keynote in september om het zeker te weten.

Apple Watch Ultra 1 in het kort

Apple heeft de Apple Watch Ultra gemaakt voor (extreme) sporters, avonturiers en buitenmensen. Dat merk je al bij het ontwerp. Zo heeft het Ultra-horloge een behuizing van titanium, dat veel sterker is dan het frontje van overige Watches. Het nieuwe, compleet platte scherm wordt beschermd door krasbestendig saffierglas.

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 899,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 853,99 Bekijk beste prijs

Aan de zijkant van de Apple Watch Ultra zit de Digital Crown samen met een zijknop in een apart blokje. Deze zijknop kun je zelf programmeren en koppelen aan een actie. Zo kun je een bepaalde app of workout starten op het moment dat je de knop indrukt. Doe je een triatlon, dan kun je met de zijknop snel wisselen tussen fietsen, rennen en zwemmen.

De Apple Watch Ultra heeft een standaard batterijduur van 36 uur. Zet je de nieuwe databesparingsmodus aan, dan gaat het horloge volgens Apple tot wel 60 uur mee.