De beste serie op Apple TV Plus heeft een tweede seizoen gekregen. En de eerste aflevering kun je nu al kijken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de beste serie op Apple TV Plus (nu met een tweede seizoen)

De beste serie op Apple TV Plus heeft een tweede seizoen gekregen. En de eerste aflevering kun je nu al gaan kijken. We hebben het natuurlijk over de hitserie ‘Silo’! Elke vrijdag komt er dan een nieuwe aflevering. De laatste aflevering voor het tweede seizoen staan dan gepland voor 17 januari.

Om Silo te kijken heb je wel een abonnement op Apple TV Plus nodig. Vaak krijg je drie maanden gratis als je bijvoorbeeld een iPhone of iPad hebt gekocht, dus check dat even en misschien kun je zelfs gratis kijken.

De post-apocalyptische wereld van Silo

In Silo volg je de laatste 10.000 mensen op aarde. Deze mensen leven in enorme bunkers onder de grond want de wereld erboven is verwoest. In deze silo leven de mannen en vrouwen in een samenleving met regels die bedoeld zijn om hen te beschermen.

Nadat de sheriff een regel overtreedt en bewoners op mysterieuze wijze sterven, ontdekt ingenieur Juliette schokkende geheimen over de silo en komt de verschrikkelijke waarheid aan het licht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Silo vs Fallout

Silo op Apple TV Plus heeft aardig wat overeenkomsten met een andere populaire serie, maar die is te vinden op Amazon Prime. De serie Fallout en Silo lijken dan ook wel een beetje op elkaar. De toon in Silo is echter een stuk serieuzer.

Silo tweede seizoen: bekijk de trailer

Meer weten? Bekijk dan de onderstaande trailer als je nieuwsgierig bent geworden. De video geeft een goed idee waar de serie over gaat.

Heb je het eerste seizoen van Silo al gezien, maar is dat alweer even geleden? Dan heeft Apple ook een samenvatting van seizoen 1 voor je klaarstaan. Let op: als je seizoen 1 nog niet hebt gezien zit deze samenvatting natuurlijk vol met spoilers!