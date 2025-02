Apple TV-app nu eindelijk ook beschikbaar voor Android-gebruikers

De Apple TV-app is nu beschikbaar in de Google Play Store, wat betekent dat je de app nu voor het eerst op je Android kunt installeren.

Apple TV beschikbaar voor Android

Android-gebruikers kunnen films en series van Apple TV+ nu kijken via de Apple TV-app op hun smartphone of tablet. Tot nog toe was dat alleen mogelijk via de Chromecast met Google TV en de Google TV Streamer. Gebruikers kunnen inloggen met een bestaand Apple-account, of een nieuwe account aanmaken via de app en Google Play abonnementen. De app wordt nu uitgerold en ondersteunt apparaten met Android 10 of nieuwer.

De app ondersteunt de fundamentele functies van de Apple TV-app op Apple-apparaten, zoals offline downloads. De voortgang van het afspelen wordt gesynchroniseerd tussen al je apparaten, dus je kunt bijvoorbeeld een film kijken op je tv en op een gegeven moment in bed verder kijken op je Android-telefoon.

Apple TV+ en MLS

Op Apple TV+ vind je allerlei exclusieve series, zoals ‘Severance’, ‘Slow Horses’ en ‘Ted Lasso’, maar ook films zoals ‘Wolfs’ en ‘The Instigators’. Een abonnement op Apple TV+ kost je 9,99 euro per maand. Je kunt er ook voor kiezen om een abonnement te nemen op MLS (Major League Soccer). Daar betaal je 14,99 euro per maand voor. Heb je ook al een abonnement op Apple TV+, dan betaal je maar 12,99 euro per maand.

Dit is ook meteen de beperking van de app: Apple TV+ en MLS. Je hebt via de app geen toegang tot eerder aangeschafte content.

Zeven dagen gratis uitproberen

Met de lancering van de Apple TV-app op Android laat Apple zien dat het er belang aan hecht dat Apple TV+ een succes wordt als zelfstandige dienst. Tot nog toe was het niet veel meer dan een toevoeging aan het ecosysteem van Apple. Als je Apple TV+ nog nooit hebt gebruikt, kun je de streamingdienst zeven dagen gratis uitproberen via de Apple TV-app op Android. Lees voor inspiratie wat je er kunt kijken ook het artikel Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor februari 2025.