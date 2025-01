Apple TV wordt in 2025 veel goedkoper: dit is de verwachte prijs

Apple brengt in 2025 een nieuwe generatie van de Apple TV uit, die volgens geruchten veel goedkoper wordt. Dit is de verwachte prijs!

Apple TV 2025

Het is alweer even geleden dat Apple de Apple TV 4K heeft uitgebracht. Het apparaat verscheen in 2022 en sindsdien heeft Apple geen nieuwe uitvoering op de markt gebracht. Daar komt dit jaar verandering in, want volgens geruchten werkt Apple aan de Apple TV 4K 2025. Het toestel krijgt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe processor, maar dat is niet terug te zien in de prijs. Het is zelfs de verwachting dat de Apple TV 2025 goedkoper wordt dan de Apple TV uit 2022.

Op dit moment krijg je de Apple TV 2022 voor een startprijs van 169 euro bij Apple zelf, bij andere aanbieders is de laagste prijs € 169,-. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo ligt deze prijs veel lager bij de volgende generatie van de Apple TV. Hij verwacht dat de Apple TV 2025 een beginprijs van 100 dollar krijgt in de Verenigde Staten, terwijl de Apple TV 2022 daar nu voor 129 dollar verkrijgbaar is.

Meer voor een lagere prijs

Dat betekent dat de Apple TV 2025 ongeveer dertig dollar goedkoper wordt dan de Apple TV 2022 in de Verenigde Staten. Als we dat verschil doorrekenen in Nederland komen we uit op een beginprijs van 139 euro voor de Apple TV 2025. Dat is opvallend, want de Apple TV 2025 wordt geavanceerder door de nieuwe processor. Het is de verwachting dat het toestel een A18-chip krijgt, terwijl dat bij de Apple TV 2022 nog de A15 Bionic-chip is.

Met de nieuwe processor krijgt de Apple TV 2025 ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. Het apparaat wordt dan voorzien van de vernieuwde versie van Siri, die daarmee ook naar de HomePod(s) in je woning komt. Daarnaast kan de Apple TV 2025 zwaardere games aan met de A18-chip. Apple werkt al samen met ontwikkelaars om geavanceerde games uit te brengen op de iPhone, iPad en Mac. Mogelijk wordt de Apple TV later dit jaar aan deze lijst toegevoegd.

Release van de Apple TV 2025

Welke veranderingen Apple nog meer naar de Apple TV 2025 brengt is vooralsnog onduidelijk. De kans is groot dat het apparaat ondersteuning krijgt voor Wifi 6E, want Apple werkt aan een compleet nieuwe chip. Het zou voor het eerst zijn dat de Apple TV van Apple’s eigen netwerkprocessor wordt voorzien. Op dit moment maakt Apple nog gebruik van de chips van Broadcom, maar daar komt bij de Apple TV 2025 waarschijnlijk verandering in.

De definitieve prijs van de Apple TV 2025 wordt pas bekendgemaakt bij de officiële release van het toestel. Daar moeten we nog even op wachten, want het apparaat wordt in het najaar verwacht. Waarschijnlijk verschijnt de Apple TV 2025 in september of oktober. Wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple TV 2022, zodat je nooit teveel betaalt: