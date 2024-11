Apple heeft onlangs een hele reeks aan nieuwe Macs gepresenteerd, maar er komt meer aan. Deze Apple-producten kun je begin 2025 verwachten.

Deze Apple-producten komen begin 2025 eraan

Na de aankondigingen van de M4 Macs, zit Apple niet stil. Volgens geruchten zitten er aardig wat nieuwe Apple-producten aan te komen en die komen allemaal begin 2025 deze kant op. Wij zetten de verwachtingen op een rij.

iPhone SE 4 (2025)

Misschien wel de belangrijkste aankondiging die Apple gaat maken in de lente van 2025 is een nieuwe iPhone. De iPhone SE 4 (2025) wordt volgens geruchten de grootste update die dit budget-toestel ooit heeft gekregen.

Apple gaat de volgende SE van een nieuw design voorzien. Dat betekent dat de thuisknop eindelijk gaat verdwijnen (en Face ID zijn intrede maakt). Het design van de iPhone SE 4 gaat dan een beetje op dat van de iPhone 14 lijken. Verder verwachten we een 48 MP hoofdcamera, zoals de iPhone 15 en een usb-c aansluiting.

iPad 11

De goedkoopste iPad is een van de Apple-producten die begin 2025 ook een update krijgen. De belangrijkste upgrade zal dan de ondersteuning van Apple Intelligence zijn. Dat betekent dat de iPad hoogstwaarschijnlijk een A18-chip gaat krijgen. De iPad 2022 had al een re-design gekregen, dus Apple zal bij de iPad 11 hier waarschijnlijk niet veel aan veranderen.

MacBook Air (M4)

Waarschijnlijk gaat er ook niet heel veel veranderen bij de nieuwe MacBook Air. Zeker nu Apple elke MacBook Air met M2- of M3-chip een upgrade naar 16 GB werkgeheugen heeft gegeven.

Toch betekent een M4-chip wel een flinke snelheidswinst. Maar stiekem hopen we dat Apple nog een nieuwe feature van de nieuwe MacBook Pro 2024 naar de MacBook Air 2025 haalt.

iPad Air 2025

Ook de volgende iPad Air is maar een kleine update volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman. Het is nog niet helemaal zeker welke chip deze nieuwe iPad Air gaat krijgen (de huidige iPad Air heeft een M2). Maar er komt in ieder geval een nieuwe Magic Keyboard aan die speciaal voor deze iPad Air is gemaakt.

Deze Apple-producten komen ook nog in 2025

De geruchten zeggen ook dat Apple met een nieuwe versie van de AirTag gaat komen. Deze zal dan een nieuwe ultra-wideband chipset krijgen. Verder is er nog niets bekend over de opvolger van de populaire tracker.

Waarschijnlijk gaat er ergens in 2025 ook nog een Mac Studio en een Mac Pro. Daarnaast verwachten we in dat jaar ook de eerste smart home-producten van Apple met een scherm.