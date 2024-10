Apple werkt aan een paar toffe, nieuwe smart home-producten. Volgens geruchten krijgt het Smart Home Display de looks van een oude bekende: de iMac G4.

Tof: Smart Home Display van Apple lijkt op geliefde iMac G4

Van de verschillende smart home-producten die Apple in de planning heeft staan, duiken de laatste tijd vooral meer geruchten over een Smart Home Display op. Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft hier wat meer over te vertellen in zijn meest recente nieuwsbrief.

Volgens Gurman staat het Apple Smart Home Display ergens voor volgend jaar op de planning. De Apple-kenner zegt dat het apparaat een halve bol als standaard krijgt met een scherm dat je in een hoek kunt plaatsen. Dit design van de Smart Home Display komt je misschien bekend voor, wat dat lijkt ontzettend veel op een oude bekende: de iMac G4.

Gurman zegt ook dat het device en het scherm wat kleiner gaat worden dan de geruchten tot nu toe zeggen. Volgens hem zou het scherm ongeveer de afmetingen hebben als twee iPhones die naast elkaar liggen. Volgens Gurman is de Apple Smart Home Display zo klein, omdat je dan meerdere apparaten makkelijker door je hele huis kunt plaatsen.

Eerdere geruchten zeiden al dat het Home Device Display een soort iPad-achtige apps gaat krijgen. Je moet hierbij denken aan FaceTime, Notities en Kalender. Het scherm kan uiteraard ook je foto’s en video’s laten zien.

Daarnaast wordt het een soort hub voor al je apparaten in Apple Woning. Volgens Gurman is het ook nog mogelijk dat er speakers in de voet van het apparaat komen, waarmee je het als een soort HomePod (€ 327,95) kunt gebruiken.

Naast de Apple Home Display die op een iMac G4 gaat lijken, doet Gurman nog een ander device uit de doeken. Apple is volgens hem bezig met een groter scherm dat aan een robotarm bevestigd is. Dit scherm zou personen kunnen identificeren en volgen als ze door de kamer lopen. Maar deze duurdere versie staat pas op zijn vroegst in 2026 op Apple’s planning.