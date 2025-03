Deze 4 Apple-producten liggen vanaf vandaag in de winkel (en hier haal je ze)

Er liggen vanaf vandaag maar liefst vier nieuwe Apple-producten in de winkels! Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Nieuwe Apple-producten

Het is een drukke periode voor Apple, want er zijn afgelopen week maar liefst vier nieuwe producten aangekondigd. De voorverkoop van deze toestellen is vorige week direct begonnen, maar de nieuwe apparaten waren nog niet in de winkels verkrijgbaar. Daar komt vandaag verandering in: de nieuwe iPads en Macs zijn vanaf woensdag 12 maart overal te halen. Benieuwd om welke producten het gaat? Dit zijn ze!

1. iPad 2025

Apple heeft de reguliere iPad voor het eerst sinds 2022 een update gegeven. De nieuwe tablet draait op de A16 Bionic-chip en heeft standaard 128 GB aan opslagruimte. Met de nieuwe processor is de iPad 2025 veel sneller dan de vorige generatie uit 2022. Wil je meer weten over de iPad? Lees dan hier alles over de iPad 2025! De iPad 2025 is vanaf vandaag verkrijgbaar in alle winkels, bekijk hier de laagste prijs van de tablet:

2. iPad Air 2025

Naast het instapmodel heeft Apple de iPad Air afgelopen week een update gegeven. De tablet maakt de overstap van de M2- naar de M3-chip. Daarnaast heeft de iPad Air 2025 ondersteuning voor de Apple Pencil Pro en de Apple Pencil met usb-c. Verder zien we weinig veranderingen, zo is het ontwerp hetzelfde en is de tablet opnieuw beveiligd met Touch ID. Bekijk hier meer over de iPad Air 2025 en hier waar je het minst betaalt voor de iPad Air:

3. Mac Studio 2025

Werk je regelmatig met zware programma’s en heb je een Mac met veel rekenkracht nodig? Dan is de Mac Studio 2025 de beste keuze voor jou. Bij de nieuwe Mac introduceerde Apple de krachtigste chip tot nu toe, want het toestel draait op de M3 Ultra-chip. De Mac Studio is daarnaast beschikbaar met de M4 Max-chip, die we eerder in de MacBook Pro 2024 zagen. Benieuwd wat er nog meer is veranderd bij de Mac Studio? Lees hier alles over de nieuwe Mac! Hier haal je de Mac Studio 2025:

4. MacBook Air 2025

De MacBook Air 2025 is het laatste toestel dat vandaag in de verkoop gaat. De laptop draait op de M4-chip en komt standaard met 16 GB aan werkgeheugen. Is dat niet genoeg? Dan kun je voor het eerst ook kiezen voor 32 GB RAM. Verder is de MacBook Air 2025 beschikbaar in een opvallende nieuwe kleur: hemelsblauw. Wil je meer weten over de MacBook Air 2025? Bekijk hier de nieuwste MacBook en bekijk hier waar je de laptop het voordeligst in huis haalt: