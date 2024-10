iPhone SE 4 hoesje is gelekt en laat deze veranderingen zien

Er is een afbeelding gelekt van een hoesje voor de iPhone SE 4, die we begin volgend jaar verwachten. Deze veranderingen maken we eruit op.

iPhone SE 4 hoesje is gelekt

Apple-leaker Sonny Dickson heeft een afbeelding op X (voorheen Twitter) geplaatst van een hoesje dat ontworpen is voor de iPhone SE 4. De nieuwe iPhone SE komt naar verwachting volgend voorjaar op de markt. De afbeeldingen laten geen baanbrekende nieuwe details zien, maar benadrukken wel een aantal dingen die we kunnen verwachten van de iPhone SE. Die zetten we voor je op een rij.

Een enkele camera

Hoewel de iPhone SE 4 waarschijnlijk is gebaseerd op het ontwerp van de iPhone 14, heeft het toestel niet dezelfde dubbele camera. Dit betekent dat er geen ultragroothoekcamera is. We verwachten wel nog steeds een 48 MP hoofdcamera, zoals de iPhone 15. Dus ook al heb je geen twee fysieke camerasensoren aan de achterkant, je hebt nog steeds twee camera’s aan de achterkant.

Dus ook al heb je geen twee fysieke camerasensoren aan de achterkant, je hebt wel nog steeds twee brandpuntsafstanden. Één die de 48 MP-sensor gebruikt en inzoomt tot 12MP en één die inzoomt op de middelste 12 MP van de 48 MP-sensor (wat Apple omschrijft als optische kwaliteit).

Fysieke mute-knop

Er zijn iPhone SE-geruchten die suggereren dat het toestel een actieknop krijgt, maar dit wordt niet ondersteund door recentere geruchten. Zo ook niet door dit gelekte hoesje. Er is nog steeds een uitsparing voor de mute-schakelaar linksboven, in plaats van een andere knop.

Geen cameraregelaar

Er zijn geen geruchten die zeggen dat de nieuwe iPhone SE de cameraregelaar voor camerabediening krijgt, die werd geïntroduceerd op de iPhone 16-serie. Ook dit gelekte iPhone SE 4 hoesje suggereert dat niet. Er is aan de rechterkant beneden geen opening of uitsparing in het hoesje.

iPhone SE 4

We verwachten dat Apple de iPhone SE 4 volgend voorjaar introduceert, voor een prijs van rond de 650 euro. De aankomende iPhone krijgt waarschijnlijk een nieuw 6,1-inch OLED-scherm, een USB C-aansluiting, een nieuwe 48 MP-camera, Face ID en meer.