Deze twee Apple Intelligence-features komen pas in iOS 18.2

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zijn er twee Apple Intelligence-features die pas over een paar maanden verschijnen. Dit moet je weten.

Deze Apple Intelligence-features komen in iOS 18.2

In zijn Power On-nieuwsbrief zei Gurman dat Apple van plan is om twee Apple Intelligence-features pas later toe te voegen aan iOS. Het gaat om de features Image Playground voor het genereren van afbeeldingen en Genmoji voor het genereren van aangepaste emoji. Deze functies verschijnen waarschijnlijk niet in de eerste versie van iOS 18, maar pas in iOS 18.2. Die versie van iOS verwachten we in december.

Apple beschrijft Image Playground als volgt:

Produce fun, original images in seconds with the Image Playground experience right in your apps. Create an entirely new image based on a description, suggested concepts, and even a person from your Photos library. You can easily adjust the style and make changes to match a Messages thread, your Freeform board, or a slide in Keynote.

Vrij vertaald staat er het volgende:

Maak in een paar seconden leuke, originele afbeeldingen met Image Playground in je apps. Creëer compleet nieuwe beelden op basis van een beschrijving, voorgestelde concepten of zelfs een persoon uit je fotobibliotheek. Je kunt eenvoudig de stijl aanpassen en wijzigingen aanbrengen zodat ze passen bij bepaalde berichten, je Freeform-bord of een dia in Keynote.

Genmoji wordt door Apple op de volgende manier beschreven:

Make a brand-new Genmoji right in the keyboard to match any conversation. Provide a description to see a preview, and adjust your description until it’s perfect. You can even pick someone from your Photos library and create a Genmoji that looks like them.

Dit is een vrije vertaling:

Maak direct op het toetsenbord een gloednieuwe Genmoji die bij elk gesprek past. Geef een beschrijving om een voorbeeld te bekijken en pas je beschrijving aan tot die perfect is. Je kunt zelfs iemand uit je fotobibliotheek kiezen en een Genmoji maken die op hem of haar lijkt.

Ook op andere Apple-apparaten

Alle andere Apple Intelligence-features zijn vermoedelijk wel direct beschikbaar in iOS 18.1, dat waarschijnlijk in oktober wordt vrijgegeven voor het grote publiek. Deze AI-features omvatten onder andere nieuwe schrijftools voor het genereren en samenvatten van tekst, samenvattingen van meldingen, voorgestelde antwoorden in de Berichten-app, de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen en om te zetten in tekst, een nieuwe tool in de Foto’s-app waarmee je snel objecten uit een foto kunt verwijderen, en meer.

Voor Apple Intelligence op je iPhone heb je minimaal een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max met iOS 18.1 of hoger nodig. Daarnaast komt Apple Intelligence ook naar de iPad en Mac, maar niet alle apparaten worden uitgebreid met de nieuwste software van Apple. Daarvoor moet de iPad of Mac wel draaien op een M1-chip of nieuwer. Voor de iPhone is een A17 Pro-chip vereist. Alle modellen van de nieuwe iPhone 16-serie ondersteunen Apple Intelligence.

De functies zijn in eerste instantie alleen beschikbaar in de Engelse taal, andere talen volgen later. Bovendien is het nog niet duidelijk wanneer Apple Intelligence in Europa beschikbaar komt. Apple is daarover in onderhandeling met de EU.