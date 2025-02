Apple iPhone 16 vs Oppo Reno 13: een rivaal of slechts een kopie?

De Oppo Reno 13 komt naar Nederland en ziet er een beetje uit zoals een iPhone 16 – tijd om de toestellen eens naast elkaar te leggen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 vs Oppo Reno 13

De Oppo Reno 13 is al sinds november 2024 in China te koop, maar komt nu voor het eerst ook naar Nederland en België. Het lijkt erop dat Oppo goed heeft gekeken naar de iPhone 16, in elk geval naar het uiterlijk ervan. We kijken in hoeverre de toestellen van elkaar verschillen.

Behuizing en scherm

Om te beginnen is de Oppo Reno 13 iets groter en iets zwaarder dan de iPhone 16: 157,9 x 74,7 x 7,2 mm en 181 g ten opzichte van 147,6 x 71,6 x 7,8 mm en 170 g. De Oppo heeft dan ook een iets groter scherm (6,59 inch) dan de iPhone (6,1 inch) en ook een hogere resolutie (1256 x 2760 pixels t.o.v. 1179 x 2556 pixels). Het scherm van de iPhone 16 heeft wel een hogere maximale helderheid (2000 nits) dan het scherm van de Oppo Reno 13 (1200 nits), wat je waarschijnlijk merkt bij het aflezen in direct zonlicht.

Processor

De Oppo Reno 13 draait op een octacore processor (1x 3,35 GHz, 3x 3,2 GHz en 4x 2,2 GHz) en de iPhone 16 op een hexacore processor (2x 4,04 GHz + 4x 2,20 GHz). Dus de Oppo heeft een processor met meer kernen, de iPhone heeft twee kernen die een flink stuk sneller zijn. Daarbij zijn bij de iPhone de hard- en software beter op elkaar afgestemd waardoor de prestaties en de energiezuinigheid hoger liggen.

Werkgeheugen en opslagruimte

Bij de iPhone 16 krijg je standaard 8 GB werkgeheugen, wat nodig is voor de ondersteuning van Apple Intelligence. Bij de Oppo Reno 13 heb je de keuze uit 8, 12 en 16 GB. Ook hier geldt dat een iPhone standaard meer uit een bepaalde hoeveelheid werkgeheugen weet te halen dan een smartphone van een ander merk. Maar 16 GB is veel.

Qua opslagruimte heeft de Oppo ook wat meer te bieden, namelijk 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Voor 1 TB moet je bij Apple uitwijken naar de Pro-modellen. De overige opties heb je bij de iPhone 16 ook.

Camera’s

De Oppo Reno 13 heeft een hoofdcamera van 50 MP met een diafragma van f/1.8 en een ultragroothoekcamera van 8 MP en een diafragma van f/2.2. De iPhone 16 heeft eveneens twee camera’s. Een hoofdcamera van 48 MP en een diafragma van f/1.6 en een ultragroothoekcamera van 12 MP en een diafragma van f/2.2. De hoofdcamera is het belangrijkst. Hier heeft de iPhone 2 megapixels minder, maar wel een groter diafragma waardoor er meer licht binnenkomt. Dat helpt vooral wanneer je foto’s maakt bij slechte lichtomstandigheden.

Ook de selfie-camera van de iPhone heeft een iets groter diafragma (f/1.9) dan die van de Oppo (f/2.0). De Oppo heeft echter wel heel veel meer megapixels: 50 ten opzichte van 12 op de iPhone. Voor betere selfies moet je dus bij Oppo zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijduur

Met een capaciteit van 5600 mAh heeft de Oppo Reno 13 duidelijk de krachtigste batterij. Dat is een voordeel van een grotere telefoon. De iPhone 16 heeft er een van 3561 mAh. Toch is dit geen garantie dat de batterijduur van de Oppo langer is. Net als bij het werkgeheugen weet Apple altijd meer uit een batterij te halen, mede door een energiezuinige processor.

Opladen doet de Oppo wel sneller, want dat gaat met maximaal 80 W. Bekabeld welteverstaan, want draadloos opladen is met de Reno 13 niet mogelijk.

Conclusie: iPhone 16 vs Oppo Reno 13

Ondanks een iets hogere resolutie, meer werkgeheugen, een selfie-camera met meer megapixels, een krachtigere batterij en de optie voor meer opslagruimte, scoort de iPhone in de praktijk op de meeste punten beter. Maak je veel selfies, dan kies je waarschijnlijk wel voor de Oppo en als je 1 TB aan opslagruimte nodig hebt mogelijk ook.

Een punt dat we nog niet hebben benoemd, is de prijs. Op dat punt steekt de Oppo Reno 13 met kop en schouders boven de iPhone 16 uit. De Oppo Reno 13 kost namelijk 549 euro en voor de iPhone 16 moet je momenteel nog € 789,- neertellen.

iPhone 16 kopen?

Ben je van plan om een iPhone 16 te kopen, kijk dan eens naar de onderstaande deals. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!