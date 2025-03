Apple werkt aan HomePod mini 2: deze verbeteringen komen in 2025

Er komt een nieuwe generatie van de HomePod mini aan! Benieuwd welke verbeteringen Apple in 2025 naar de HomePod mini 2 brengt? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

HomePod mini 2

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de HomePod mini! De HomePod mini 2 verschijnt in 2025 en krijgt een aantal verbeteringen. Dat wordt ook wel tijd, want de huidige versie van de HomePod mini werd in 2020 uitgebracht. Sindsdien heeft Apple wel updates uitgerold voor de speaker, zo registreert het apparaat nu ook de temperatuur en luchtvochtigheid in een ruimte. Vernieuwingen in de hardware zijn de afgelopen vijf jaar vrijwel uitgebleven.

Daar komt in 2025 verandering in, want Apple voert dan een aantal verteringen door bij de HomePod mini 2. Volgens geruchten gaat het om een kleine update voor de speaker. De HomePod mini 2 krijgt hetzelfde ontwerp als de eerste generatie. Apple kiest opnieuw voor een rond design, dat beschikbaar is in verschillende vrolijke kleuren. Onder de motorkap zien we wél een aantal vernieuwingen, want de HomePod mini krijgt een nieuwe chip.

Nieuwe chip

De HomePod mini heeft nu nog een wifi- en bluetooth-chip van Qualcomm. Deze processor maakt de draadloze internet- en bluetoothverbinding bij de speaker mogelijk. Bij de HomePod mini 2 wordt dit onderdeel vervangen door een chip, die door Apple zelf is geproduceerd. De processor is efficiënter en brengt nieuwe functies naar de HomePod mini. Soortgelijke verbeteringen zagen we bij Apple’s eigen C1-modem in de iPhone 16e.

Apple’s nieuwe internetchip is geavanceerder en kan gebruikt worden als verlenging van een wifi-signaal. Op die manier kun je de HomePod mini 2 toevoegen aan een mesh netwerk, waarbij de kleine speaker zorgt voor een groter bereik van het internet in je woning. Dat is een handige toevoeging, want zo hoef je geen andere wifi-versterker aan te schaffen. Bij de huidige generatie van de HomePod is dit niet mogelijk.

Meer over de HomePod mini 2

Een andere verbetering die bij de HomePod mini 2 wordt verwacht is ondersteuning voor Wifi 6E. Dat is een grote stap, want de huidige versie van de HomePod mini werkt nog met Wifi 4. Voordelen van de nieuwe wifistandaard zijn hogere efficiënte, betere prestaties en minder vertraging. Wifi 6E zorgt er dus voor dat het internet sneller werkt bij de HomePod mini 2. Ook is de nieuwe standaard beter beveiligd.

We moeten nog wel even wachten op de nieuwe generatie van de HomePod mini. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman is Apple van plan om de HomePod mini 2 aan het einde van 2025 aan te kondigen. De HomePod mini is op dit moment voor 109 euro verkrijgbaar bij Apple, de tweede generatie neemt deze startprijs waarschijnlijk over. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe speaker? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de HomePod mini: