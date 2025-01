Jammer: HomePod met display komt mogelijk later dan verwacht

De Apple smart home hub, die ook wel ‘Apple command center’ of gewoon ‘HomePod met display’ wordt genoemd, verschijnt helaas pas later.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod met display komt later

Het bericht dat de HomePod met display pas later verschijnt, is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. Apple werkt al een tijdje aan dit nieuwe apparaat voor je slimme huis en de verwachting was dat het dit voorjaar al zou verschijnen.

Dit is wat we ervan verwachten: een 7-inch display met een camera aan de bovenkant, een ingebouwde oplaadbare batterij, het besturingssysteem homeOS, focus op video-apps zoals FaceTime, ondersteuning voor veel Apple-apps, een dashboard gebaseerd op de StandBy-modus van de iPhone, bediening van je smart home en ondersteuning voor Apple Intelligence.

Mogelijke vertraging

Ondanks de vele geruchten die al zo lang de ronde doen, leek het tot nog toe dat Apple echt op het punt stond om het nieuwe apparaat eindelijk uit te brengen. Maar met name door de vele vertragingen bij Apple Intelligence zou het volgens Gurman wel eens wat langer kunnen duren voordat het op de markt komt:

Apple has been planning to introduce the home hub in March, but it may take longer to reach consumers. The device’s new operating system — code-named Pebble — is heavily tied to App Intents features coming in iOS 18.4 and iOS 19, so it’s plausible that the hardware itself will ship a bit later.

Vrij vertaald staat er:

Apple is van plan om de Home-hub in maart te introduceren, maar het kan langer duren voordat hij bij de consument komt. Het nieuwe besturingssysteem van het apparaat – met de codenaam Pebble – is nauw verbonden met de App Intents-functies in iOS 18.4 en iOS 19. Daardoor is het aannemelijk dat de hardware zelf iets later beschikbaar komt.

Hoewel Apple de nieuwe hardware waarschijnlijk later op de markt brengt, lijkt het er dus toch op dat we in de komende maanden een onthulling gaan zien. De de nieuwe HomePod met display desondanks later beschikbaar komt, is ook wel logisch aangezien het zo afhankelijk is van Apple Intelligence.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gurman zegt ook nog dat Apple van plan is om ‘LLM Siri’ in iOS 19.4 te lanceren. Dat is een geavanceerde versie van Siri die gebruikmaakt van ‘geavanceerdere Large Language Models’, waardoor tweerichtingsgesprekken mogelijk worden. Die versie van iOS verwachten we ergens in het voorjaar van 2026. Apple bereidt daarnaast ook een eigen reeks smart home-accessoires voor. Zo komt er waarschijnlijk een deurbel met Face ID-ondersteuning en een meer persoonlijke beveiligingscamera.