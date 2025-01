5 nieuwe Apple-producten die nog begin dit jaar op de markt komen

De eerste maand van 2025 is bijna voorbij, dus de eerste nieuwe Apple-producten van dit jaar komen eraan. Dit kun je verwachten.

5 nieuwe Apple-producten die eraan komen

De eerste nieuwe Apple-producten van 2025 verwachten we in februari of maart, dus ze komen er al snel aan. Het blijft altijd afwachten waar Apple mee komt, maar tot nog toe verwachten we in elk geval deze 5 producten:

M4 MacBook Air

De populaire MacBook Air krijgt een volgende upgrade. Verwacht onder andere een M4-chip, 16 GB werkgeheugen, een nano-textuur display-optie, een 12 MP-camera met Middelpunt (Center Stage) en ondersteuning voor twee externe beeldschermen. Vanwege de M4-chip is de batterijduur mogelijk ook langer. Het ontwerp is waarschijnlijk hetzelfde als bij de 13-inch en 15-inch modellen.

We verwachten een release in februari of begin maart – ergens rond dezelfde tijd dat de M3 MacBook Air begin 2024 op de markt kwam.

iPhone SE 4

De volgende iPhone van Apple is waarschijnlijk de iPhone SE 4, als die inderdaad zo gaat heten, en die verwachten we in maart. Deze nieuwe betaalbaardere iPhone krijgt het ontwerp van de iPhone 14, met OLED-scherm en geen thuisknop. Verder verwachten we Face ID en een notch, en de A18-chip die ook in de iPhone 16 zit. De iPhone SE 4 krijgt vermoedelijk ook ondersteuning voor Apple Intelligence, wat betekent dat er ook 8 GB werkgeheugen in komt.

De 48 MP-camera die erin komt is waarschijnlijk vergelijkbaar met die van de iPhone 16 en het toestel krijgt de allereerste door Apple ontworpen 5G-modem. Vanzelfsprekend komt er ook een USB C-aansltuiting op. We verwachten dat dat Apple iets meer dan 600 euro gat vragen voor de nieuwe iPhone SE, mogelijk 649 euro.

‘HomePad’ smart display

Dit nieuwe Apple-product wordt ook vaak HomePod met Display genoemd, maar het lijkt er steeds meer op dat het HomePad gaat worden. Mark Gurman heeft het product onlangs uitgebreid beschreven. De HomePad zou de Home-productlijn van Apple een boost moeten geven. Volgens Gurman ligt de nadruk op Siri, communicatie en thuisbesturing. Hij zei eerst dat de HomePad in maart zou verschijnen, maar daarna dat het wel eens wat later zou kunnen worden.

Het apparaat werkt met Safari, Apple Music, Notities en een aantal andere Apple-apps, maar heeft geen App-store. De HomePad heeft waarschijnlijk een touchscreen, maar de nadruk ligt op stembediening via de nieuwe App Intents van Apple Intelligence. Het nieuwe besturingssysteem is een soort mix van watchOS en de iOS Standby-modus.

De HomePad is ongeveer zo groot als twee iPhones naast elkaar en heeft een scherm van zo’n 6 inch. Waarschijnlijk kun je hem zowel neerzetten als aan de muur bevestigen. Er is veel aandacht voor beveiliging en er is een video/audio-intercomfunctie die samenwerkt met andere Apple-apparaten in huis. Het scherm is aanpasbaar met Apple-widgets en Home-besturingselementen. Verder zitten er twee speakers in, een FaceTime-camera en een batterij.

iPad 11

2023 was een onvruchtbaar jaar voor de iPad. Daarom werd aanvankelijk verwacht dat Apple de volledige iPad-productlijn in 2024 zou updaten. Er kwamen wel nieuwe iPad Pro-, iPad Air- en iPad mini-modellen, maar het basismodel bleef uiteindelijk ongewijzigd.

De iPad krijgt heel binnenkort wel een update voor de 11e generatie. We weten nog niet veel over deze nieuwe iPad, behalve dat hij een snellere chip uit de A-serie krijgt. Waarschijnlijk een met 8 GB werkgeheugen die Apple Intelligence ondersteunt. Mogelijk krijgt het apparaat ook Apple’s nieuwe wifi- en Bluetooth-chip.

M3 iPad Air

De basis-iPad is niet de enige tablet die binnenkort op de markt komt. Hoewel Apple afgelopen mei de iPad Air met de M2-chip op de markt heeft gebracht, wijzen geruchten erop dat er binnenkort een M3-upgrade aankomt. Er is verder niet veel bekend over de M3 iPad Air, behalve dat hij een aantal bijgewerkte toetsenbordaccessoires van Apple zou moeten ondersteunen. Voor de rest zijn het waarschijnlijk gewoon verbeterde versies van de 11-inch en 13-inch modellen die er al zijn.

Apple-producten in 2025: Apple Watch SE 3

Tot slot is er een mogelijk zesde product dat binnenkort op de markt zou kunnen komen, namelijk de Apple Watch SE 3. De laatste Apple Watch SE kwam uit in 2022 en in de aanloop naar Apple’s evenement in september 2024 wezen geruchten op een lancering van de SE 3, maar die is er nooit gekomen.

Eerdere Apple Watch SE-modellen kwamen in september op de markt, maar er zijn redenen om aan te nemen dat de nieuwe SE dit voorjaar verschijnt. Als de release in september 2024 net niet is gehaald, is het niet waarschijnlijk dat Apple een heel jaar gaat wachten. Daarbij zou een release dit voorjaar mooi kunnen samenvallen met het uitbrengen van de iPhone SE 4.