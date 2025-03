Waze heeft nieuwe functies gelanceerd (iPhone-nieuws #11)

De laatste update van Waze voegt handige nieuwe functies toe aan de navigatie-app – dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week.

Waze heeft onlangs een update met versienummer 5.4 uitgebracht. Daar zitten een aantal handige nieuwe functies in die het rijden met de navigatie-app nog gemakkelijker, veiliger en meer ontspannen maakt. Reden genoeg om de update direct te installeren en de functies gelijk uit te proberen!

→ Dit zijn de functies

Probeer je een film te streamen naar je Google Chromecast, maar lukt het niet om met het apparaat te verbinden? Dan is jouw Chromecast waarschijnlijk getroffen door een grote storing. Wereldwijd hebben gebruikers problemen met een ouder model van de Chromecast.

→ Dit moet je weten

We hebben de afgelopen weken al een paar releases van Apple gehad. Zo verschenen redelijk plotseling de nieuwe iPad 2025, de iPad Air 2025, de MacBook Air 2025 en nog meer. Het ziet er naar uit dat er binnenkort nog meer aan gaat komen. Wat is het volgende product dat Apple op de markt gaat brengen?

→ Dit komt eraan

Het ziet er naar uit dat de iOS 19 update een van de meest ingrijpende softwareherzieningen wordt in de geschiedenis van Apple. Het worden de grootste ontwerpwijzigingen die we in meer dan tien jaar hebben gezien. Daarnaast zou Apple ook soortgelijke updates in de planning hebben voor Macs en iPads.

→ Dit verwachten we

Tegen alle verwachtingen in heeft de iPad 2025 een belangrijke functie niet gekregen. De iPad 2025 is een kleine upgrade in vergelijking met de iPad 2022. Van de buitenkant lijken beide iPads zelfs als twee druppels water op elkaar. De aanpassingen zitten dus vooral onder de motorkap.

→ Deze functie ontbreekt

Apple heeft nieuwe beveiligingsupdates uitgebracht voor de iPhone, iPad, Mac en meer. Hoewel het nog niet duidelijk is welke specifieke bugs zijn aangepakt, heeft Apple wel gedeeld dat er één bepaald beveiligingsprobleem met de update wordt opgelost. En dat is reden genoeg om de update snel te installeren.

→ Dit is het beveiligingsprobleem

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 komt eraan! Op zaterdag 16 maart 2025, om 5.00 uur Nederlandse tijd, begint eindelijk de F1 Grand Prix van Australië. Wil je zeker weten dat je niets mist van alle races die worden gereden? Installeer dan deze Formule 1-apps, zodat je optimaal bent voorbereid.

→ Installeer deze apps

Meta heeft zich de afgelopen tijd steeds minder populair gemaakt, met als gevolg dat steeds meer mensen er niets meer mee te maken willen hebben. Dat betekent dat ze de apps Facebook, Instagram en WhatsApp niet meer gebruiken en overstappen naar Signal. Reden genoeg om je te laten zien hoe je comfortabel overstapt!

→ Zo stap je over

