iPhone 16 Pro Max tijdelijk fors in prijs gezakt: dit zijn de beste deals

Wil je het allerbeste van Apple? Dan is de iPhone 16 Pro Max de juiste keuze. Het toestel is niet goedkoop, maar inmiddels wel flink in prijs gedaald. iPhoned laat zien hoe je de smartphone voor minder geld in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro Max: met maar liefst 472 euro korting

De iPhone 16 Pro Max is één van de krachtigste smartphones die Apple tot nu toe heeft gemaakt. Het toestel heeft een stevig titanium design en een groot 6,9-inch Super Retina XDR-display waarop alles er haarscherp uitziet. De batterij gaat moeiteloos de hele dag mee, zelfs als je de iPhone intensief gebruikt.

Nieuw is de ondersteuning voor slimme AI-functies via Apple Intelligence, die je helpen bij bijvoorbeeld tekst, beeld en productiviteit. Ook is er volop opslagruimte beschikbaar, met varianten tot wel 1 TB. Of je nu graag foto’s maakt, veel onderweg werkt of games speelt: de iPhone 16 Pro Max is een alleskunner die perfect in je dagelijkse leven past.

Haal je hem nu als los toestel in huis, dan betaal je al flink minder. Bij Bol scoor je de iPhone 16 Pro Max nu voor 1162 euro. Het is echter mogelijk om veel meer te besparen. Dat doe je door ook een abonnement af te sluiten voor jouw nieuwe iPhone.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1479 euro, maar de prijs van de iPhone 16 Pro Max is op dit moment flink gedaald. Kies je voor een Odido-abonnement via Belsimpel, dan betaal je slechts 1007 euro voor het toestel. Dat scheelt je maar liefst 472 euro ten opzichte van de originele toestelprijs.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro Max via een provider: kortingen tot 234 euro

Wil je de iPhone 16 Pro Max een stuk voordeliger aanschaffen? Overweeg dan eens om het toestel te combineren met een abonnement bij je huidige provider. Bij KPN betaal je momenteel 1248 euro voor de iPhone 16 Pro Max. Kies je voor Vodafone, dan kost het toestel ook 1248 euro. Ga je voor Odido, waar het toestel momenteel het goedkoopst is, dan ligt de toestelprijs op 1245,01 euro. Zo bespaar je flink ten opzichte van de losse adviesprijs van 1479 euro.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je thuis al internet van een provider? Dan is het slim om ook je mobiele abonnement daar af te sluiten. Je krijgt vaak extra voordelen, zoals korting op je maandkosten, extra data of speciale acties die alleen gelden voor klanten met zowel internet als mobiel bij dezelfde aanbieder.

Bij Odido, KPN en Vodafone kun je tot wel 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Daarnaast zijn er extra voordelen per provider: zo krijg je bij KPN een gratis Netflix-abonnement, geeft Odido tot 5 euro korting per maand op je vaste internet, en biedt Vodafone in combinatie met Ziggo een gratis extra tv-pakket.

iPhone 16 Pro Max bij webwinkels: bespaar tot 472 euro

Bel en internet je veel en wil je een ruime bundel? Dan loont het om de iPhone 16 Pro Max te combineren met een abonnement via een webshop zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter je bundel, hoe hoger de korting op je toestel. Extra leuk: bij alle providers profiteer je nu ook van drie maanden gratis Apple Music én Apple TV+.

Ben je op zoek naar een goede deal voor de iPhone 16 Pro Max? Bij Belsimpel en Mobiel.nl kun je het toestel combineren met een abonnement van verschillende providers en zo flink besparen op de toestelprijs.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je slechts 1007 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro Max en bespaar je maar liefst 472 euro op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je slechts 1007 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro Max en bespaar je maar liefst 472 euro op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel. Vodafone: bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 1018 euro, wat je een voordeel van 461 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand.

bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 1018 euro, wat je een voordeel van 461 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand. KPN: Liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 1103 euro bij Mobiel.nl, met een korting van 376 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand.





Alles over de iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro Max is het huidige topmodel van Apple en biedt alles wat je van een premium smartphone mag verwachten. Met het grote 6,9-inch Super Retina XDR-display ziet alles er haarscherp en helder uit, ideaal voor video’s, foto’s en games. De behuizing is gemaakt van stevig en licht titanium, waardoor het toestel luxe aanvoelt maar toch verrassend comfortabel in de hand ligt. Binnenin zorgt de razendsnelle A18 Pro-chip voor soepele en krachtige prestaties, of je nu aan het multitasken bent, gamet of foto’s bewerkt.

Ook op cameragebied doet de iPhone 16 Pro Max het uitstekend. De 48-megapixel hoofdcamera maakt super scherpe foto’s, en dankzij de verbeterde zoom en nachtmodus leg je elk moment perfect vast. De batterij gaat makkelijk een hele dag mee en je kunt kiezen voor opslag tot wel 1 TB, genoeg ruimte voor al je foto’s, video’s en apps dus.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 Pro Max prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.