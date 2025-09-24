iPhone 17 Pro is uit: maar iPhone 16 Pro (Max) nu veel goedkoper en bijna net zo goed

Loopt jouw abonnement bijna af en ben je op zoek naar een Pro-model, maar wil je niet direct de hoge prijs van de iPhone 17 Pro betalen? De iPhone 16 Pro en 16 Pro Max zijn met abonnement nu flink goedkoper en bijna net zo goed. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro uitstekend alternatief voor iPhone 17 Pro

Is jouw abonnement bijna aan vervanging toe en wil je graag een Pro-model zonder meteen de hoge prijs van de iPhone 17 Pro te betalen? Dan is de iPhone 16 Pro of 16 Pro Max met abonnement een slimme keuze. Je bespaart je namelijk nu flink op de toestelkosten.

De iPhone 17 Pro en Pro Max zijn onlangs gelanceerd en bieden wat vernieuwingen, maar de verschillen met de voorgangers zijn beperkt. Het voordeel: de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max zijn nu flink goedkoper in huis te halen en bijna net zo goed. Hieronder vind je de beste actuele aanbiedingen.

iPhone 16 Pro: maar liefst 510 euro goedkoper

De iPhone 16 Pro is nu tijdelijk scherp geprijsd. Deze premium smartphone beschikt over het geavanceerde Apple Intelligence – die het aanpassen van teksten, het verbeteren van beelden en het verhogen van je productiviteit een stuk gemakkelijker maakt.

Met een opslagcapaciteit tot wel 1TB is er altijd voldoende ruimte voor al je foto’s, apps en documenten. Of je nu foto’s schiet, aan het werk bent of games speelt, de iPhone 16 Pro draait er moeiteloos op mee.

Beste deals voor een los toestel

Het toestel is nu ook een stuk voordeliger geprijsd. De adviesprijs van het 128GB-model bedraagt 1229 euro, maar bij Bol koop je hem al voor 1049 euro. Wil je liever via een andere webshop bestellen? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Hieronder vind je een overzicht van verschillende winkels waar het toestel nog te krijgen is.

Beste deals met een abonnement (via een webshop)

Wil je nog meer besparen? Overweeg dan een abonnement, zoals die van Odido bij Mobiel.nl, waar je de iPhone 16 Pro al voor 719 euro kunt krijgen. Daarmee bespaar je ruim 510 euro ten opzichte van de adviesprijs. Heb je liever een abonnement bij Vodafone of KPN? Ook dat is geen probleem! Hieronder vind je een overzicht van de beste deals.

iPhone 16 Pro via een provider: kortingen tot 144 euro

Als je de iPhone 16 Pro gaat kopen, is het interessant om dit te doen met een abonnement bij je provider, omdat je voordeel dan vaak flink kan oplopen. Bij Odido betaal je momenteel 1085 euro voor het toestel. Let op: de iPhone 16 Pro is bij Vodafone en KPN niet meer op voorraad, waardoor je het toestel daar niet kunt bestellen. Dat maakt de deal bij Odido op dit moment extra interessant.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je al een internetabonnement thuis? Dan kan het slim zijn om ook je mobiele abonnement bij dezelfde provider te nemen. Je profiteert vaak van extra voordelen, zoals korting op je maandbedrag, extra data of exclusieve acties die alleen beschikbaar zijn voor klanten die internet en mobiel combineren bij één aanbieder.

Je kunt bij Odido tot 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Daarnaast ontvang je tot 5 euro korting per maand op je vaste internetabonnement en krijg je dubbele data als je meerdere abonnementen combineert op één adres.

De iPhone 16 Pro in het kort

De iPhone 16 Pro is een high-end smartphone met een scherm van 6,3 inch dat heldere en scherpe beelden toont. De behuizing is gemaakt van stevig maar licht titanium, wat de telefoon een luxe uitstraling geeft. Binnenin zit een snelle A18 Pro-chip, waardoor alles soepel draait, of je nu games speelt, apps gebruikt of multitaskt. De batterij gaat lang mee, zodat je de hele dag door kunt zonder vaak op te laden.

De camera van de iPhone 16 Pro bestaat uit drie-lenzen: een 48-megapixel hoofdcamera, een 48-megapixel ultragroothoeklens en een 12-megapixel telelens met 5x zoom. Daarmee maak je mooie, gedetailleerde foto’s en video’s. Ook zijn er slimme functies aanwezig die je helpen teksten en foto’s eenvoudig te verbeteren. De iPhone 16 Pro is er met verschillende opslaggroottes, tot wel 1TB zodat je genoeg ruimte hebt voor al je bestanden en foto’s.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 Pro prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.

iPhone 16 Pro Max: maar liefst 480 euro goedkoper

De iPhone 16 Pro Max is uitgerust met een duurzame, maar lichtgewicht titanium behuizing die het apparaat zowel stevig als verfijnd maakt. Het royale 6,9-inch Super Retina XDR OLED-display levert haarscherpe beelden en levendige kleuren, waardoor foto’s, video’s en games extra indrukwekkend overkomen. Dankzij de krachtige batterij houdt de iPhone 16 Pro Max het een hele dag vol, zelfs bij intensief gebruik zoals streamen, gamen of videobellen.

Een vernieuwende functie is de integratie van Apple Intelligence, die helpt bij het verbeteren van teksten, het optimaliseren van foto’s en het verhogen van de productiviteit. Hierdoor is de iPhone 16 Pro Max niet alleen krachtig, maar ook slim en makkelijk in gebruik. Het toestel is beschikbaar met een royale opslagcapaciteit tot wel 1TB.

Beste deals voor een los toestel

De prijs van het toestel is momenteel flink gedaald. Het 256GB-model heeft een adviesprijs van 1479 euro, maar je kunt hem bij Bol al kopen voor 1234 euro. Liever een andere webshop? Dat kan natuurlijk ook. Hieronder staat een overzicht van diverse winkels waar het toestel nog verkrijgbaar is.

Beste deals met een abonnement (via een webshop)

Wil je nog meer voordeel? Dan is een abonnement wellicht de beste keuze, zoals die van Vodafone bij Mobiel.nl, waar je de iPhone 16 Pro Max al kunt aanschaffen voor 999 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 480 euro ten opzichte van de officiële adviesprijs. Geef je de voorkeur aan een abonnement bij KPN of Odido? Dat is natuurlijk ook mogelijk! Hieronder vind je een overzicht van de beste aanbiedingen.

iPhone 16 Pro Max via een provider: kortingen tot 231 euro

Wil je de nieuwe iPhone 16 Pro Max voordelig aanschaffen? Dan is het slim om het toestel direct met een abonnement bij je provider af te sluiten. Bij KPN betaal je voor het losse toestel 1248 euro. Let op: bij Vodafone en Odido is de iPhone 16 Pro Max inmiddels niet meer op voorraad, waardoor je daar het toestel niet kunt bestellen.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je al internet thuis? Dan is het slim je mobiel abonnement bij dezelfde provider af te sluiten. Zo profiteer je vaak van extra korting, meer data of exclusieve acties voor klanten die internet en mobiel combineren. Bij KPN ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op mobiel, plus extra’s zoals gratis Netflix, dubbele data, extra tv-zenders of gratis bellen binnen het gezin.

Alles over de iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro Max heeft een groot en helder 6,9-inch OLED-scherm met een hoge verversingssnelheid van 120 Hz, waardoor beelden en video’s soepel en scherp worden weergegeven. De telefoon heeft een stevige maar lichte titanium behuizing en draait op de snelle A18 Pro-chip, wat zorgt voor vlotte prestaties bij alles wat je doet, zoals foto’s maken, apps gebruiken en games spelen.

De camera van de iPhone 16 Pro Max is ook indrukwekkend met drie lenzen: twee van 48 megapixel en één telelens van 12 megapixel met 5x zoom. Hiermee maak je mooie, scherpe foto’s en video’s in hoge kwaliteit. De batterij gaat lang mee, tot wel een hele dag bij intensief gebruik. Daarnaast heeft de telefoon slimme functies die je helpen bij het verbeteren van foto’s en teksten, zodat hij niet alleen krachtig, maar ook handig in gebruik is.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 Pro Max prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.