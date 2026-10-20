Deze beamer van Action vervangt je televisie (voor minder dan 90 euro)

De Action verkoopt voor 90 euro de Denver PR-4700: een compacte, draadloze beamer waarmee je beelden tot maar liefst 180 inch projecteert.

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Deze beamer van Action vervangt je televisie

De Denver PR-4700 is verkrijgbaar via de webshop van Action voor slechts 89,95 euro. Je haalt daarmee dus voor een relatief klein bedrag een beamer in huis waarmee je films, series en sportwedstrijden op een groot scherm kunt bekijken.

Het apparaat is bovendien lekker compact. Met afmetingen van slechts 8,2 x 8,4 x 15,5 centimeter en een gewicht van ongeveer 900 gram neem je hem gemakkelijk mee. Dat is handig als je niet alleen in de woonkamer, maar ook in de slaapkamer op groot formaat naar films wilt kijken. De beamer is wel echt uitsluitend online verkrijgbaar bij de Action. Houd dus ook rekening met 5,99 euro aan bezorgkosten.

Van muur naar bioscoopscherm

Het grootste voordeel van deze beamer van de Action is natuurlijk het beeldformaat. Je kunt beelden projecteren van 45 tot maximaal 180 inch. Dat is een stuk groter dan de meeste televisies in de gemiddelde woonkamer. De projector ondersteunt 4K-video, maar verwacht geen echte 4K-beeldkwaliteit.

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De opgegeven resolutie van 3840 x 2160 pixels is namelijk geïnterpoleerd. De native resolutie is lager, waardoor het beeld minder scherp is dan bij een echte 4K-televisie. Ook de helderheid van 150 ANSI lumen is iets om rekening mee te houden. Je krijgt het beste resultaat in een goed verduisterde kamer. Is er nog teveel daglicht, dan kan het beeld behoorlijk flets worden.

Ook draadloos

Een ander pluspunt is de ingebouwde accu. Daarmee gebruik je de beamer tot ongeveer twee uur zonder stopcontact. Dat is ideaal voor een korte film of een aflevering van je favoriete serie. Via HDMI sluit je bijvoorbeeld een MacBook aan, of een iPhone via USB-C, met de meegeleverde kabels. Dankzij Bluetooth koppel je bovendien eenvoudig een externe luidspreker voor beter geluid.

Voor 89,95 euro bij de Action is de Denver PR-4700 beamer vooral interessant als betaalbaar tweede scherm op groot formaat. Verwacht geen volwaardige vervanger van een moderne 4K-tv, maar wel een compacte projector die prima voldoet voor gezellige filmavonden.