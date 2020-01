byte - creativity first Gratis Onze score 8

Denk jij nog weleens nostalgisch terug aan Vine? De makers van deze app zijn terug met iets nieuws: Byte. Net als in Vine draait het hier om het kijken (en maken) van korte filmpjes, die maximaal zes seconden duren.



Vine heeft een opvolger: Byte

Het werkt zoals je mag verwachten. Open de app, gebruik je camera om een filmpje te maken en bewerken, en plaats je video online. Momenteel is de ingebouwde bewerker nog ietwat karig qua mogelijkheden, maar de makers voegen binnenkort meer effecten en filters toe.

Ben je meer van het kijken? Dat kan ook, natuurlijk. Byte lijkt qua indeling op veel andere social media-apps. Via het Ontdekken-tabblad kun je nieuwe filmpjes ontdekken, makers hebben een eigen profielpagina (die je kunt volgen) en daarnaast houdt de redactie van Byte een lijst bij van makers die je volgens hen in de gaten moet houden.

Byte wil zich van concurrenten gaan onderscheiden door filmpjesmakers beter te belonen. Het bedrijf achter de app kijkt momenteel naar hoe dit verdienmodel eruit gaat zien. “We gaan makers in ieder geval betalen vanuit de omzet. Ook boren we eigen financiën aan”, zegt Byte-oprichter Dom Hoffman in gesprek met TechCrunch.



De opkomst van TikTok

Tot nog toe hebben onder meer voormalige Vine-sterren als Chris Melberger, Joshdarnit en Lance Stewart hebben zich al aangesloten bij de video-app. Naast meer verdienmogelijkheden voor makers wil de Vine-opvolger ook uitblinken in het betrekken van de makers. “Byte viert creativiteit en gemeenschap. Makers belonen is hier een belangrijk onderdeel van”, schrijft het bedrijf in een tweet.

Vine werd in 2012 gelanceerd, waarna Twitter de app in 2013 opkocht. In de jaren die daarop volgden wist de video-app een actieve gebruikersbasis van 200 miljoen personen op te bouwen. Twitter raakte echter in geldproblemen, waardoor het de app eind 2016 in de ban deed. In de tussentijd is TikTok een populaire app geworden voor het maken en kijken van creatieve, vaak komische filmpjes.

