Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps, games en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps en games van afgelopen week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps, updates en games van afgelopen week.

1. TikTok

TikTok heeft afgelopen week twee functies uitgebracht om cyberpesten tegen te gaan, waaronder een ‘pestfilter’. Deze controleert nieuwe reacties op video’s op mogelijk kwetsende woorden, beledigingen of andere onaardige inhoud. Voordat de reactie wordt geplaatst vraagt TikTok of je deze reactie écht wil plaatsen.

Verder heeft de immens populaire app een optie toegevoegd waarmee filmpjesmakers zelf kunnen bepalen welke reacties onder hun filmpjes verschijnen. Zodra deze optie is aangezet verschijnen enkel reacties die door maker zijn goedgekeurd.

2. Fastival

Ben je in het afgelopen jaar zwaarder geworden? Je bent niet de enige. Coronakilo’s is inmiddels een begrip geworden: veel mensen zijn steviger gaan eten afgelopen jaar, bijvoorbeeld tegen de stress. Het helpt daarbij niet mee dat sportscholen grotendeels gesloten bleven.

Fastival probeert je weer op het rechte pad te krijgen. De app leert haar gebruikers alles over intermettent fasting, oftewel periodiek vasten. Hierbij eet je wat je normaal ook zou eten, maar in een kleiner tijdsbestek. Veel vasters kiezen er bijvoorbeeld voor om 18 uur per dag niet te eten, en 6 uur wel. Je kunt periodiek vasten bijvoorbeeld gebruiken om af te vallen.

3. Multifly

Multifly bewijst dat wiskunde allesbehalve saai is. De game is gericht op kinderen en legt op een leuke manier alles uit over optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Multifly is heel visueel en legt concepten direct uit. Wanneer je bijvoorbeeld een “x 10” op een object gooit, groeit het voorwerp tien keer.

Centraal in de game staat Logik, een soort alien die weer terug wil naar de wereld waar hij vandaan komt. Daar moet jij hem bij helpen door wiskundige puzzels op te lossen. Er zitten meer dan 50 levels in Multifly en alhoewel de game in het Engels is, kunnen kinderen de concepten wel oppikken.

4. WidgetPod

Sinds iOS 14 kun je widgets op het thuisscherm van je iPhone plaatsen. Jammer genoeg zijn nog niet alle widgets even goed. De standaard muziekwidget kan bijvoorbeeld niet laten welk nummer je op dit moment afspeelt. WidgetPod lost dit probleem op.

Deze widget-app werkt met Apple Music en Spotify en laat zien waar je momenteel naar luistert. Bovendien kun je een nummer terug- of vooruitspoelen. Wanneer je de app voor het eerst opstart kun je kiezen voor een donker, licht of aangepast thema en je kunt zelf de grootte van de widget bepalen.