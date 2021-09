De 4 beste iPhone-apps en games van deze week (#35 – 2021)

Elke week laten we je de vier leukste apps en games zien die niet mogen ontbreken op je iPhone. Dit keer stappen we onder andere op de fiets en brengen we een bezoekje aan de sprookjesachtige wereld van Baldo.

1. Baldo

Baldo is een nieuwe game op Apple Arcade en is gratis te downloaden wanneer je een abonnement hebt. De game ziet er prachtig uit en lijkt nog het meest op een titel van Studio Ghibli (de makers van onder andere de prachtige animatiefilm My Neighbor Totoro).

Toch is niet alles even goed uitgedacht. Zo is het niet altijd duidelijk wat de bedoeling is of kom je wel eens vast te zitten in de achtergrond. Hopelijk wordt dat nog in een toekomstige patch opgelost. Ondanks dat is Baldo een leuke game die je zeker moet proberen!

2. Flarts

Flarts (of Flying Darts) is een game die wel iets wegheeft van de populaire Angry Birds-serie. In de game gooi je met een dartpijltje op een doel. Klinkt gemakkelijk, of niet? Ware het niet dat je na het gooien de pijl nog moet bijsturen. Dit doe je door met je vinger op het scherm te tikken. Denk aan de mechaniek achter Flappy Bird.

Hoe beter je mikt, hoe meer munten je verdient. Hiermee speel je nieuwe levels vrij. Daarnaast moet je ook de nodige pinata’s raken, voordat je aan het volgende level begint. Flarts is leuk en begint makkelijk, maar wordt al snel behoorlijk lastig.

3. Bikemap – Fietskaart & GPS

Fietsen zit bij ons in het DNA, dus een app waarmee je leuke routes uitstippelt is altijd welkom. Bikemap is al een tijdje beschikbaar in de App Store, maar met de nieuwe update is de app een stuk sneller geworden.

Net als bij Waze hebben alle gebruikers de optie om problemen of incidenten op de routes te melden, zodat je onderweg eigenlijk nooit voor verrassingen komt te staan. Dus hup! Stap op de fiets en toeren maar. Niets staat je nu nog in de weg!

4. 32 Secs: City Trials

In de game 32 Secs: City Trials rijd je met een futuristische motorfiets over een snelweg. 32 Secs is niet een standaard ‘probeer-zo-ver-mogelijk-te-komen’-game. Je krijgt na het kiezen van een missie namelijk een opdracht. Zo moet je andere auto’s hacken, door erachter te blijven rijden of een bepaald aantal munten verzamelen.

Daarnaast verdien je ook nitro, om harder te rijden. Je krijgt deze boost door bijvoorbeeld rakelings langs het andere verkeer te zoeven. Wel blijven opletten, want een crash is zo gebeurd!

