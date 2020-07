FileVault zorgt ervoor dat kwaadwillenden niet zomaar bij de gegevens van je Mac(Book) kunnen. Zo stel je de extra beveiligingslaag in.



FileVault inschakelen

FileVault versleutelt alle gegevens op de harde schijf van je Mac(Book). Daarmee leg je als het ware een extra beveiligingslaag over de bestanden die op je computer staan. Hierdoor kunnen kwaadwillenden niet zomaar een kopie van je persoonlijke gegevens maken, want ze hebben een wachtwoord nodig. Zo schakel je FileVault in:

Open de Systeemvoorkeuren op je Mac(Book); Ga naar ‘Beveiliging en privacy’ en kies vervolgens voor het tweede tabblad: ‘FileVault’; Klik onderaan op het hangslot om de instellingen te kunnen bewerken; Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in; Klik tot slot op ‘Schakel FileVault in’.

Gebruik je de Mac met anderen? Dan kun je per gebruiker aangeven of diegene de schijf mag ontgrendelen. Je hebt hierbij wel de wachtwoorden van de andere Mac-gebruikers nodig.

Bewaar je herstelcode

Tijdens het activeren van FileVault wordt gevraagd om een wachtwoord of herstelcode op te geven. Het is belangrijk dat je deze niet vergeet, want anders gaan alle gegevens op je Mac verloren. Gelukkig schiet je iCloud-account te hulp. Wanneer je het wachtwoord bent vergeten, kun je iCloud gebruiken om de beveiliging van je schijf uit te zetten, en om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Als je de FileVault-herstelcode in iCloud niet wil gebruiken, is het verstandig een lokale herstelcode aan te maken. Deze combinatie van letters en cijfers gebruik je wanneer je het wachtwoord kwijt bent. Het is belangrijk om dit wachtwoord op een andere plek te bewaren dan je met FileVault-gecodeerde schijf, want hier kun je in dat geval niet meer bij.

FileVault uitschakelen

Als je de opstartschijf niet langer wil coderen, of wanneer je je Mac van de hand doet, is het verstandig FileVault uit te schakelen. Dit doe je zo:

Open de Systeemvoorkeuren van je Mac(Book); Ga naar ‘Beveiliging en privacy’ en kies vervolgens voor het tweede tabblad: ‘FileVault’; Klik onderaan op het hangslot om de instellingen te kunnen bewerken; Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in; Klik op ‘Schakel FileVault uit’.

Het proces van decodering, dus het verwijderen van de extra beveiligingslaag, vindt op de achtergrond plaats. Het is belangrijk dat je Mac hierbij niet in de sluimerstand staat en op een stopcontact is aangesloten. Je kunt de voortgang van het decoderen checken in het FileVault-gedeelte binnen het kopje ‘Beveiliging en privacy’.



Beveilig je Mac

Van internetbankieren, documenten tikken tot aan browsen: je doet van alles op je Mac. Check daarom onze basistips om je Mac te beveiligen. Beveiliging hoeft namelijk helemaal niet lastig te zijn.

Wel is het belangrijk om altijd voorzichtig te zijn, want internetcriminelen gaan ook met de tijd mee. Een voorbeeld hiervan is phishing, waarbij kwaadwillenden persoonlijke gegevens proberen te ontfutselen. Lees onze tips tegen phishing om je te beschermen.