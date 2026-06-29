Pas op: dit moet je (níét) doen als je iPhone is gestolen

De support-pagina van Apple waarop wordt uitgelegd wat je moet doen als je iPhone is gestolen, is bijgewerkt met meer gedetailleerd advies.

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Dit moet je (níét) doen als je iPhone is gestolen

De support-pagina is heel erg uitgebreid en behandelt alles. Van het inschakelen van de Verloren-modus op je iPhone tot het op afstand wissen ervan. Het verwijderen van je iPhone uit je lijst met vertrouwde apparaten en het indienen van een claim bij AppleCare+ in geval van diefstal of verlies.

Het eerdere advies van Apple was om contactgegevens op het vergrendelscherm weer te geven. Hierdoor kan iemand die jouw iPhone vindt, je gemakkelijk bereiken om ervoor te zorgen dat je hem terugkrijgt. Apple waarschuwt nu echter specifiek om dit niet te doen wanneer je weet dat je iPhone is gestolen en niet zomaar kwijt is geraakt.

Bij een zogeheten social engineering-aanval kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de dief zich voordoet als iemand van Apple of je mobiele provider. Hij kan dan informatie opvragen die kan worden gebruikt om de iPhone weer te activeren. Apple waarschuwt daarnaast ook om de iPhone niet uit ‘Zoek mijn’ te verwijderen.

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Bescherming voor gestolen apparaat

Tot slot wijst Apple erop dat de beveiligingsfuncties van Bescherming voor gestolen apparaat slechts gedurende een beperkte tijd werken. Deze functie houdt in dat je iPhone biometrische authenticatie vereist voor bijzonder gevoelige handelingen, zoals het openen van opgeslagen wachtwoorden en creditcards.

Ook moet je een uur wachten en Face ID of Touch ID gebruiken als je het wachtwoord van je Apple-account wilt wijzigen terwijl de iPhone zich op een onbekende locatie bevindt. Deze maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat je tijd hebt om de Verloren-modus te activeren als je iPhone is gestolen. En ook om te voorkomen dat een dief je Apple-account kan misbruiken, zelfs als hij of zij je toegangscode heeft gezien.

Een veelgebruikte tactiek van dieven is om aan te bieden je iPhone te gebruiken om een foto van je te maken wanneer je met vrienden op stap bent. Vervolgens houden ze de zijknop en volume omlaag ingedrukt om het apparaat te vergrendelen en Face ID uit te schakelen. Zo kunnen ze zien hoe je de toegangscode invoert wanneer je de foto gaat bekijken. Daarna zoeken ze naar een geschikte gelegenheid om de iPhone te stelen.