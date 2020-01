Je iPhone simpincode is de basisbeveiliging om te voorkomen dat kwaadwillenden met jouw telefoon aan de slag kunnen. We laten je zien hoe je de simpincode invoert, wijzigt en wat je kunt doen als je de code bent vergeten.



1. iPhone simpincode invoeren

Elke keer als je je iPhone opnieuw start, moet je de toegangscode (optioneel als extra beveiliging) en de code van je simkaart invoeren. Dat laatste is overigens ook optioneel, want als je rechts onderaan op ‘Annuleer’ tikt, kun je het toestel gewoon gebruiken. Telefoneren is dan echter onmogelijk en ook van mobiel internet kun je geen gebruik maken. Het is alleen verplicht om een simpincode in te voeren wanneer je de iPhone voor het eerst instelt, bijvoorbeeld als je het toestel nieuw hebt gekocht of de fabrieksinstellingen hebt hersteld.

Heb je per ongeluk het venster weg geklikt om de iPhone sim pin in te voeren, doorloop dan de volgende stappen:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Mobiel Netwerk’; Scroll naar beneden en tik op ‘Simpincode’ Tik op wijzig pincode om de code te wijzigen of de schakelaar om de code aan en uit te zetten.

2. iPhone simpincode wijzigen

Als je een nieuw (sim only) abonnement afsluit, krijg je doorgaans een nieuwe simkaart en een pincode die hieraan is gekoppeld. Maak je echter al jaren gebruik van dezelfde simcode, dan kan het lastig zijn om het nieuwe nummer te onthouden.

Gelukkig biedt de iPhone je de mogelijkheid om het viercijferige nummer aan te passen naar iets dat beter is te onthouden. Ook hiervoor ga je naar ‘Instellingen > Telefoon > Simpincode’, waarna je op ‘Wijzig pincode’ drukt. Voer vervolgens je huidige pincode in om het te kunnen aan te passen naar een nieuwe code. Dat je beter geen 9999, 1234 of andere makkelijke pincodes gebruikt, spreekt voor zich.

3. iPhone simcode vergeten

Het kan zijn dat je je simpincode maar een aantal keer per jaar invoert, omdat je bijna nooit je iPhone herstart. En dan kan het zomaar voorkomen dat je de simcode niet meer weet als je het opeens wel weer moet intikken. Voer je drie keer het verkeerde nummer in, dan is de iPhone geblokkeerd en heb je de zogeheten PUK-code (personal unblocking key) nodig om weer toegang te krijgen.

Met de PUK-code kun je je iPhone deblokkeren

Die vind je op dezelfde pagina (of e-mail) waarin de pincode staat die je van je provider hebt gekregen. De code bestaat uit acht cijfers en je hebt negen pogingen om deze in te voeren. Ga niet zelf de nummers raden, want na negen pogingen wordt de simkaart definitief geblokkeerd. Kun je de PUK-code niet vinden, neem dan contact op met de klantenservice van je provider. Lees onze tips om je PUK code goed te bewaren.

