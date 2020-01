Een VPN-verbinding gebruiken is veiliger, beter voor je privacy en maakt het internet bovendien leuker. Je kunt er bijvoorbeeld de Amerikaanse versie van Netflix mee kijken. In deze gids behandelen we alles dat je moet weten over het gebruiken van een VPN op iPhone.

Gids: VPN gebruiken op iPhone

Zoek je informatie op over VPN’s, dan komen er een hoop technische begrippen en termen op je af. In deze gids houden we het daarom simpel en begrijpelijk. Tik op een van de onderstaande links in de inhoudsopgave om direct naar dat onderdeel te gaan.

Wat is een VPN?

VPN staat voor Virtual Private Network. Je kunt dit begrip zo moeilijk maken als je zelf wilt, maar het komt erom neer dat je je internetverkeer via een andere server laat verlopen dan diegene die je nu gebruikt. Gebruik je geen VPN, dan zien websites bijvoorbeeld dat je momenteel in Nederland bent. Door zo’n versleutelde verbinding in te stellen kun je je internetlocatie wijzigen.

Dat is fijn, want op die manier kun je locatierestricties omzeilen en bijvoorbeeld de Amerikaanse versie van Netflix kijken. De streamingdienst denkt namelijk dat je in de Verenigde Staten bent. Bovendien is een VPN gebruiken beter voor je privacy, omdat je internetverkeer versleuteld wordt. Adverteerders, trackers en eventuele inlichtingendiensten kunnen je hierdoor een stuk lastiger volgen.

Waarom zou ik een VPN gebruiken?

Ten eerste maakt een VPN het internet leuker. Je kunt namelijk locatierestricties omzeilen, en apps en websites daardoor laten geloven dat je vanuit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten of Japan komt. Hierdoor gaat er een wereld van nieuwe opties voor je open, zoals de Amerikaanse versie van Netflix (die een veel groter en uniek aanbod heeft).

Een voordeel dichterbij huis is het beschermen van je privacy. Technologiebedrijven als Google en Facebook houden ieder stapje van jouw online gedrag bij om ontzettend specifieke reclames te kunnen verkopen aan adverteerders. Omdat je de diensten gratis kunt gebruiken, betaal je met je privacy. Een VPN steekt een stokje voor dit verdienmodel omdat je lastiger te traceren bent.

Ook is een VPN gebruiken simpelweg veiliger. Een VPN creëert een extra schakel tussen jou en je internetprovider, en versleutelt jouw gegevens. Hierdoor ontstaat er ‘ruis’ op de verbinding. Een VPN is dus ideaal voor iedereen die regelmatig openbare netwerken gebruikt op het terras, winkelcentrum of in de trein.

Gratis VPN’s voor iPhone

Een VPN-verbinding versleutelt je internetverkeer, waardoor de weg die datapakketjes (zoals tekst, geluid of video) naar jouw Mac of iPhone moeten afleggen ook langer is. Aanbieders maken hierbij kosten. Het is dus logisch dat de meeste VPN-diensten geld kosten: ook bij deze bedrijven moet de schoorsteen roken.



Er zijn wel gratis anonieme internetdiensten, maar meestal verdienen deze partijen geld aan het doorverkopen van jouw persoonsgegevens. Hier zit je vast niet op te wachten, want waarom zou je anders een VPN gebruiken? Wel kunnen we ons voorstellen dat je eerst even wil kijken of het wat voor je is, en daarom een gratis VPN zoekt. In dat geval raden we twee diensten aan.

Dit zijn ProtonVPN en Hide.me. Deze twee gratis VPN’s verkopen jouw gegevens niet door, zijn redelijk snel en behoorlijk privacyvriendelijk. Wel heb je te maken met een aantal beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld maar een handjevol serverlocaties kiezen en krijgt snelheidslimieten voor je kiezen. Neem je deze nadelen voor lief, dan haal je met deze apps twee prima iPhone VPN-diensten in huis.

De beste VPN voor iPhone

Eigenlijk is er niet één beste VPN voor iPhone. Alle aanbieders hebben zo hun sterke en zwakke punten. Bovendien bieden sommige VPN’s een extra dienst aan, zoals een ingebouwde adblocker. Hierdoor worden ook de reclames binnen apps verwijderd, bijvoorbeeld bij Nu.nl.

Een goede VPN vinden is daarom vooral een kwestie van smaak. Onderstaande VPN-diensten durft de redactie van iPhoned met een gerust hart aan te bevelen. We bespreken per app de plus- en minpunten, en benoemen speciale kenmerken. Ook gaan we in op de prijs.

1. ExpressVPN

ExpressVPN is een van de duurste, maar ook beste iPhone VPN-apps. Naast de ijzersterke beveiliging van jouw internetgegevens heb je ook een onbeperkte bandbreedte tot je beschikking. Hierdoor is de verbinding razendsnel. Bij ExpressVPN kun je bovendien uit 145 serverlocaties in 94 landen kiezen. Een handige extra is dat inlichtingendiensten hierbij niet direct doorhebben dat jouw internetverkeer versleuteld is. Hierdoor glip je onder de radar door, waardoor ExpressVPN een populaire dienst is in landen met strikte regimes, zoals HongKong.

Bovendien heeft ExpressVPN een strak vormgegeven iOS- en iPadOS-app. Goedkoop is de VPN-dienst echter niet. Een abonnement van 15 maanden kost 6,67 euro per maand. Wanneer je de dienst 1 maand op proef neemt, ben je 12,95 euro lichter.

2. NordVPN

Wil je wel een goede VPN, maar is de prijs van ExpressVPN je net iets aan de hoge kant? Dan is NordVPN het beste alternatief. Deze aanbieder heeft wereldwijd meer dan 500 serverlocaties in 60 landen en houdt geen enkele vorm van logs bij. Het voordeel hiervan is dat jouw gegevens anoniem blijven, ook wanneer NordVPN te maken krijgt met een datalek. Bovendien werkt de iPhone-app fijn, internet je met krachtige AES-256-versleuteling en kun je de dienst een week gratis uitproberen.

Een jaarabonnement op NordVPN kost 6,36 euro per maand. Voor een los maandabonnement moet je 10,87 euro neerleggen. Het is hierdoor een stuk voordeliger om per jaar te betalen,

3. PrivateVPN

PrivateVPN weet zich vooral op basis van internetsnelheid te onderscheiden, al zou je dit op basis van de naam wellicht niet verwachten. De VPN-aanbieder houdt zich aan zijn woord, al ligt het in de praktijk vooral aan welke serverlocatie je kiest. Wanneer je vanuit Japan wil internetten gaat het uiteraard langzamer dan wanneer je een server in België uitkiest. In totaal heeft PrivateVPN 150 serverlocaties in iets meer dan 60 landen, waaronder populaire bestemmingen als de Verenigde Staten.

PrivateVPN is redelijk goedkoop. De VPN-aanbieder heeft al langere tijd een aanbieding waarbij je 12 maanden gratis krijgt bij aanschaf van een jaarabonnement. Omgerekend betaal je hierdoor iets minder dan 1,80 euro per maand. Je kunt PrivateVPN 30 dagen op proef nemen.

4. Surfshark

Surfshark is veel meer dan enkel een VPN-aanbieder. Je kunt het programma het best zien als een soort allround app om internetten gemakkelijker en fijner te maken. Een onderdeel hiervan is Cleanweb, dat advertenties, trackers, malware en andere narigheid opspoort en blokkeert. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de Nu.nl-app zonder reclames lezen. Ook fijn is de Whitelister, waarmee je specifieke apps en websites toestemming geeft om de VPN te omzeilen.

Een jaarabonnement op Surfshark kost je 4,99 euro per maand. Een los maandabonnement kost bijna het dubbele. Een abonnement voor 24 maanden is het goedkoopst. Deze optie kost je 1,79 euro per maand.

5. GooseVPN

Hét unieke kenmerk van GooseVPN is simpel. De app is namelijk gemaakt op Nederlandse bodem. Loop je tegen problemen aan, dan kun je ‘gewoon’ met de Nederlands sprekende klantenservice bellen. Deze zit overigens 24/7 voor je klaar, dus ook tijdens de nachtelijke uren en feestdagen. Verder biedt GooseVPN alle mogelijkheden die je van een VPN mag verwachten. De internetsnelheid en aantal serverlocaties zijn prima.

Een jaarabonnement op GooseVPN kost 4,99 euro per maand. Verdubbel je het aantal maanden, dan ben je slechts 2,99 euro per maand kwijt. Een los maandabonnement is met 12,99 euro echter behoorlijk prijzig.

iPhone VPN installeren

Heb je een van bovenstaande diensten afgenomen? Dan krijg je per e-mail je aanmeldgegevens doorgestuurd. Deze inlog heb je nodig om van de VPN gebruik te maken. Om ook op je iPhone anoniem te internetten moet je de app van jouw aanbieder downloaden uit de App Store. Vervolgens meld je je wederom aan met je inloggegevens, en tik je op de knop om een versleutelde verbinding te starten. Hierbij kun je zelf de serverlocatie instellen. Zo makkelijk is het om een VPN op iPhone te gebruiken.