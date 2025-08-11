Sterren fotograferen met je iPhone? Met deze 7 tips maak je de beste foto’s

Er zijn binnenkort weer veel vallende sterren te zien! Wil jij deze sterren fotograferen met je iPhone? Zo doe je dat het beste.

Sterren fotograferen met iPhone

Augustus is ieder jaar dé maand om vallende sterren te fotograferen met je iPhone. De Perseïden verschijnen dan, dat een grote én vaak heldere meteorenzwerm is. In 2025 is het hoogtepunt van de Perseïden op woensdag 13 augustus, rond 3.00 uur in de nacht. Neem in de nacht van dinsdag op woensdag dus even de tijd om naar de sterrenhemel te kijken, want de kans dat je een vallende ster ziet is dan veel groter dan normaal. Zo fotografeer je vallende sterren het beste!

1. Zoek een donkere plek voor de beste sterrenfoto’s

Een groot gevaar bij het fotograferen van vallende sterren met je iPhone is lichtvervuiling. Hoe minder omgevingslicht, hoe beter je sterrenfoto’s worden. Ga daarom weg van straatlantaarns, gebouwen en auto’s, zoek in plaats daarvan een donkere en rustige omgeving op. Het is dan niet alleen gemakkelijker om vallende sterren te zien met het blote oog, maar ook om ze vast te leggen met je iPhone.

2. Nachtmodus van de iPhone

Heb je een iPhone 11 of nieuwer? Dan heeft de camera van jouw iPhone een nachtmodus. Met de nachtmodus ingeschakeld gebruikt de iPhone langere sluitertijden. Deze functie komt van pas bij het fotograferen van sterren, want bij een langere sluitertijd zijn meer sterren zichtbaar op de foto. Let wel op dat je de iPhone écht stil houdt bij het maken van de foto, om ruis te voorkomen. Je zet de nachtmodus als volgt aan:

Open de Camera-app en swipe naar ‘Foto’; Tik op het pijltje bovenaan om de extra instellingen te openen; Zet nachtmodus op maximaal (dit is het bolletje met de maan).

3. Zet je iPhone op een statief voor haarscherpe beelden

Heb je de nachtmodus van de camera op maximaal gezet? Het is dan nog aan te raden om de iPhone op een statief te zetten. Sterrenfoto’s mislukken bijna altijd als je uit de hand fotografeert, omdat de camera dan alsnog bewegingen vastlegt. Gebruik een klein statief of zet je iPhone op een stabiel oppervlak. Activeer daarna de timer (drie of tien seconden) om trillingen te voorkomen bij het indrukken van de sluiter.

4. Stel de camera scherp

Het scherpstellen van de camera is enorm belangrijk bij het fotograferen van sterren met je iPhone. Tik daarom één keer op een heldere ster of op de lucht op het beeldscherm en houd het scherm kort ingedrukt om de AE/AF-vergrendeling in te schakelen. Met deze vergrendeling blijft je iPhone scherpgesteld op de sterren en verandert de belichting niet tijdens het fotograferen. Zo weet je zeker dat je scherpe foto’s maakt.

5. Maak meerdere opnames en verminder ruis

De omstandigheden bij het fotograferen van sterren met je iPhone zijn doorgaans moeilijk. Zelfs met een statief en de juiste camera-instellingen blijven foto’s bij weinig licht gevoelig voor ruis. Maak daarom meerdere foto’s achter elkaar. Je kunt ze later in een bewerkingsprogramma combineren voor minder ruis en scherpere sterren. Bij het maken van meerdere afbeeldingen is het bovendien geen ramp als er één is mislukt.

6. Fotografeer in maximale kwaliteit

De camera’s van de iPhone 12 Pro (Max) en nieuwere Pro-modellen beschikken over de ProRAW-functie. Met deze feature leg je veel meer details en kleurinformatie vast, maar dan moet je ProRAW wel inschakelen. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Camera > Bestandsstructuren’ en zet de schakelaar achter ‘ProRAW- en resolutieregelaar’ aan. Foto’s worden vervolgens in de hoogste resolutie met de 48-megapixelcamera gemaakt.

7. Plan je sterrenfoto’s vooraf

Weet je van tevoren dat je vallende sterren gaat fotograferen met je iPhone? Controleer dan vooraf wanneer en waar ze zichtbaar zijn. Dit is vaak al bekend en kun je zien in bepaalde applicaties. Zo weet je precies op welk deel van de sterrenhemel je moet focussen en je de camera moet richten. In de App Store zijn er verschillende applicatie die je helpen met het vinden van sterrenbeelden en vallende sterren. Sky Guide is één daarvan:

Bij het fotograferen van (vallende) sterren met je iPhone zijn de juiste camera-instellingen en een stabiele opstelling enorm belangrijk. Heb je de instellingen van de camera aangepast en een statief gehaald voor je iPhone? Dan ben je klaar om de sterrenhemel vast te leggen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over het fotograferen van de lucht? Bekijk dan hier hoe je de beste foto’s van de maan en het noorderlicht maakt: