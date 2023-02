Op je iPhone een foto maken van het noorderlicht? Zo doe je dat

Het noorderlicht is vandaag opnieuw goed te zien boven Nederland. Lees hier hoe je het beste een foto van het noorderlicht maakt op je iPhone.

Noorderlicht te zien boven Nederland

Het is vrij zeldzaam dat het noorderlicht zo helder te zien is aan de Nederlandse horizon. Heb je het natuurfenomeen gisteren gemist? Dan is er goed nieuws, want vanavond heb je weer een kans. Ook vanavond is het noorderlicht namelijk goed te zien vanuit Nederland, mits de wolken het toelaten.

Natuurlijk wil je het noorderlicht zo goed mogelijk vastleggen met je iPhone, zeker omdat het zo’n zeldzaam natuurfenomeen is. Dit kan nog wel eens lastig zijn, omdat je normaal foto’s maakt met een betere belichting. iPhoned legt je uit hoe je het beste foto’s maakt van het noorderlicht.

Foto’s maken van het noorderlicht met je iPhone

Om het noorderlicht te fotograferen is het natuurlijk van belang om eerst het noorderlicht aan de horizon te vinden. Het natuurfenomeen vind je – zoals de naam al doet vermoeden – in het noorden. Of je naar het noorden kijkt check je het beste via de kompas op je iPhone. De Kompas-app is te downloaden in de App Store:

Zodra je het noorderlicht ziet, kan je beginnen met het maken van foto’s met je iPhone. Hiervoor is het belangrijk om eerst de nachtmodus aan te zetten, dat in het stappenplan hieronder wordt uitgelegd. Zo maak je het beste foto’s van het noorderlicht met je iPhone:

Open de Camera-app en swipe naar ‘Foto’; Tik op het pijltje bovenaan om de extra instellingen te openen; Zet nachtmodus op maximaal (dit is het bolletje met de maan); Tik op het scherm om te focussen op het noorderlicht en houd je vinger op het scherm tot de AE/AF-vergrendeling ingeschakeld is; Maak de belichting iets donkerder, dit is het bolletje met het plus- en minteken; Richt de camera op het noorderlicht en zet een timer (het bolletje met de wijzerplaat) van 3 seconden om de foto te maken.

Het kan zijn dat je stippen ziet op de foto’s die je in het donker hebt gemaakt. Geen zorgen, dit betekent niet dat je camera kapot is. Wat het wél is, leggen we je uit in het artikel waarin je leest hoe je deze irritante stippen kan verwijderen.

Meer tips voor het fotograferen van het noorderlicht

Om het beste resultaat te krijgen is het verstandig om een standaard te gebruiken, zodat je zo min mogelijk bewegingen in je foto’s krijgt. Door het inzoomen zijn trillende handen en bewegingen namelijk sneller terug te zien in de scherpte van de foto. Op deze manier fotografeer je het noorderlicht het beste met je iPhone.

Het is overigens aan te raden om even te spelen met de instellingen van je camera, zeker met de belichting van de foto. Dit is immers afhankelijk van hoe goed (of fel) het noorderlicht te zien is. Varieer dus gerust met de verschillende settings van je iPhone. Wees er wel van bewust dat je voor écht mooie foto’s van het noorderlicht je toch al snel een systeemcamera met een goede lens nodig zult hebben.

Zo laat zie je het noorderlicht vanavond in Nederland

Vanavond is het dus weer mogelijk om het noorderlicht te fotograferen met je iPhone in Nederland. Als we Weerplaza mogen geloven heb je vanavond tussen 21.00 uur en 03.00 uur de grootste kans om het noorderlicht te bewonderen, dus houd de horizon goed in de gaten.

