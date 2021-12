Simcontacten importeren op je iPhone: zo doe je dat

Als je een nieuwe iPhone hebt gekocht, wil je ongetwijfeld alle contacten van je oude telefoon overzetten. Wij laten zien hoe je jouw simcontacten kunt importeren.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Simcontacten op je iPhone importeren werkt als volgt

De iPhone gebruikt een simkaart om het telefoonnummer, de aanbieder en de functies van het toestel beschikbaar te maken voor de gebruiker. Het is alleen niet mogelijk om contacten en telefoonnummers op de simkaart van een iPhone op te slaan. Wel kun je simcontacten importeren naar je iPhone. Volg daarvoor onderstaande stappen.

Je kunt de oude simkaart waar alle contactgegevens opstaan gebruiken om de gegevens te importeren. Controleer wel even of het dezelfde soort simkaart is, want anders kan deze vast komen te zitten in het toestel. Vanaf de iPhone 5 werken telefoons van Apple met een nano-simkaart. Wil je weten hoe je een iPhone simkaart plaatst? Lees dan onze tip die stap voor stap beschrijft hoe je dit doet. Vervolgens kun je met de volgende stappen simcontacten importeren:

Verwijder de simkaart van je iPhone en vervang hem door je oude simkaart; Ga naar ‘Instellingen > Contacten > Importeer simcontacten’. De contacten worden nu overgezet naar het interne geheugen van de iPhone; Je kunt nu de oude simkaart uit je iPhone halen en de nieuwe erin steken.

2. Stap over op iOS-app

Stap je over van Android naar iOS? Dan kun je ook gebruikmaken van de Android-app ‘Stap over op iOS’. Hiermee kun je in een handomdraai al je (sim)contacten, berichten, foto’s, video en bladwijzers overzetten van een Android-toestel naar een iPhone. Hetzelfde geldt voor e-mail-accounts, agenda’s, achtergronden, rechtenvrije muziek en boeken.

De app kan geen Android-apps en app-data overzetten, omdat niet alle Android-apps voor iOS beschikbaar zijn en vice versa. Wel geeft ‘Stap over op iOS’ suggesties voor (betaalde) apps die jij gebruikt en die ook beschikbaar zijn in de App Store. Is dat niet het geval, dan worden goede alternatieven gegeven. De meeste apps zijn echter voor zowel Android als iOS beschikbaar, dus gewoon te downloaden. Je kunt de app hier downloaden voor jouw Android-smartphone.

Werken de bovenstaande manieren niet voor jou, omdat de simkaart in kwestie bijvoorbeeld geen nano-sim is? Dan kun je contacten ook met een omweg importeren. Je hebt daarvoor een e-mail-adres nodig. Het handigst als Android-gebruiker is misschien wel Gmail, omdat Google je de mogelijkheid geeft om alle contacten met je Google-account te synchroniseren.

Of dat daadwerkelijk het geval is, check je bij Android via ‘Instellingen > Accounts’, waarna je op het desbetreffende Gmail-account klikt. Daarna kun je aanvinken welke zaken (zoals je contacten) worden gesynchroniseerd. Vervolgens moet je het account op je iPhone toevoegen, dat doe je zo:

Ga naar ‘Instellingen > Mail, Contacten, Agenda > Nieuwe account’; Kies jouw e-mail-cliënt uit het rijtje dat wordt aangeboden of kies voor ‘Anders’; Vul je gegevens in en tik op ‘Volgende’; Na het instellen ga je naar ‘Instellingen > Mail, Contacten, Agenda > je e-mail-account > Schakel Contacten in’.

→ Lees ook onze gids: overstappen van Android naar iPhone: alles wat je moet weten